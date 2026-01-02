नए साल की पार्टी करने को रेलवे ट्रैक से चोरी कर लीं पेंड्रोल क्लिप, चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर कारपोरेशन (ई-डीएफसीसी) के रेलवे ट्रैक से पेंड्रोल क्लिप चोरी करने वाले तीन बदमाश व एक कबाड़ी को मंसूरपुर थाना, एसओजी व आरपीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने नए साल का जश्न मनाने के लिए चोरी की वारदात की थी। मेरठ जिले की चार और मंसूरपुर थाना क्षेत्र की दो समेत छह वारदात का राजफाश हुआ है। इनके कब्जे से ट्रैक्टर-ट्राली, तमंचे समेत चोरी किए गए पेंड्रोल क्लिप व उपकरण बरामद हुए हैं।

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने गुरुवार दोपहर पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता में बताया कि 28 और 31 दिसंबर को मंसूरपुर थाना क्षेत्र में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर व रेलवे ट्रैक से पेंड्रोल क्लिप चोरी किए गए थे। इसको लेकर थाने में मुकदमा दर्ज है। 31 दिसंबर की रात पुलिस दिल्ली-देहरादून हाईवे पर गांव बेगराजपुर को जाने वाले मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मोहित सैनी, रोहित कुमार, नीशू कुमार तथा प्रवीण कुमार उर्फ भूरा निवासी मुजफ्फरनगर को पकड़ा। प्रवीण कबाड़ी है, जो इन बदमाशों से चोरी किया सामान खरीदता था। बदमाशों ने नए साल का जश्न मनाने के लिए ईडीएफसीसी, रेलवे ट्रैक से पेंड्रोल क्लिप चोरी किए थे। बुधवार रात को यह गिरोह जश्न मनाने के लिए जा रहा था। इनके कब्जे से 326 पेंड्रोल क्लिप, ट्रैक्टर-ट्राली, दो तमंचे और एक चाकू बरामद हुआ।