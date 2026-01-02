Language
    नए साल की पार्टी करने को रेलवे ट्रैक से चोरी कर लीं पेंड्रोल क्लिप, चार गिरफ्तार

    By Dilshad Ali Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 04:10 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर में आरोपितों के बारे में जानकारी देते एसएसपी संजय कुमार वर्मा। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर कारपोरेशन (ई-डीएफसीसी) के रेलवे ट्रैक से पेंड्रोल क्लिप चोरी करने वाले तीन बदमाश व एक कबाड़ी को मंसूरपुर थाना, एसओजी व आरपीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने नए साल का जश्न मनाने के लिए चोरी की वारदात की थी। मेरठ जिले की चार और मंसूरपुर थाना क्षेत्र की दो समेत छह वारदात का राजफाश हुआ है। इनके कब्जे से ट्रैक्टर-ट्राली, तमंचे समेत चोरी किए गए पेंड्रोल क्लिप व उपकरण बरामद हुए हैं।

    एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने गुरुवार दोपहर पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता में बताया कि 28 और 31 दिसंबर को मंसूरपुर थाना क्षेत्र में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर व रेलवे ट्रैक से पेंड्रोल क्लिप चोरी किए गए थे। इसको लेकर थाने में मुकदमा दर्ज है। 31 दिसंबर की रात पुलिस दिल्ली-देहरादून हाईवे पर गांव बेगराजपुर को जाने वाले मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मोहित सैनी, रोहित कुमार, नीशू कुमार तथा प्रवीण कुमार उर्फ भूरा निवासी मुजफ्फरनगर को पकड़ा। प्रवीण कबाड़ी है, जो इन बदमाशों से चोरी किया सामान खरीदता था। बदमाशों ने नए साल का जश्न मनाने के लिए ईडीएफसीसी, रेलवे ट्रैक से पेंड्रोल क्लिप चोरी किए थे। बुधवार रात को यह गिरोह जश्न मनाने के लिए जा रहा था। इनके कब्जे से 326 पेंड्रोल क्लिप, ट्रैक्टर-ट्राली, दो तमंचे और एक चाकू बरामद हुआ।

    पुलिस का एक्शन, छह थानों में 23 बदमाश गैंगस्टर एक्ट में नामजद

    मुजफ्फरनगर: नववर्ष पर जनपद की पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में जिले के छह थाना क्षेत्रों में सक्रिय बदमाश गिरोहों पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत शिकंजा कसा गया है। कोतवाली नगर, बुढाना, शाहपुर, मीरापुर, भोपा और जानसठ थाना क्षेत्रों में कुल 23 बदमाशों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किए गए हैं।