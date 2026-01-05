मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश घायल, चेन स्नेचिंग में था वांछित

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। सिविल लाइंस थाना पुलिस और महिला से चेन स्नेचिंग करने वाले बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। जिसमें 25 हजार का इनामी बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। इसके कब्जे से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया।

बदमाश ने अपने साथी के साथ मिलकर महावीर चौक के निकट 19 अप्रैल को चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। इसके खिलाफ दिल्ली, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, स्नेचिंग के 28 मुकदमे दर्ज है।

एएसपी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि रविवार देर शाम संधावली अंडर पास के निकट सिविल लाइंस थाना पुलिस चेकिंग कर रही थी। तभी बाइक पर एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखा, जिसे रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वह रुकने की बजाए बाइक को तेज गति से दौड़ाकर भागने लगा।

तेजी से मुड़ने का कारण उसकी बाइक फिसलकर गिर गई। खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें परवेज आलम उर्फ टेप निवासी रजबन बाजार, सदर बाजार मेरठ व हाल निवासी सेक्टर 13 शास्त्री नगर थाना नौचंदी जनपद मेरठ गोली लगने से घायल हो गया।

बदमाश ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने साथी उवैश उर्फ शूटर निवासी शास्त्रीनगर थाना नौचंदी के साथ मिलकर दीपाली गर्ग निवासी जाट कालोनी से जीआईसी मैदान के सामने चेन स्नेचिंग की थी। उवैश को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।