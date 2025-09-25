ये छात्र कहां से भागकर ट्रेन में बैठकर पहुंचा मेरठ? पुलिस से बोला- मैं वहां नहीं रहना चाहता
मुजफ्फरनगर में जवाहर नवोदय विद्यालय का लापता छात्र आर्यन पुलिस द्वारा सकुशल बरामद किया गया। पढ़ाई में मन न लगने और छात्रावास में रहने की अनिच्छा के कारण वह विद्यालय से भाग गया था। पुलिस जांच में पता चला कि वह मेरठ तक गया था। आर्यन के मिलने पर परिवार ने राहत की सांस ली और पुलिस का आभार व्यक्त किया।
संवाद सहयोगी, मुजफ्फरनगर। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के लापता छात्र आर्यन को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। पढ़ाई में मन न लगने और छात्रावास में नहीं रहने की वजह से वह दीवार फांदकर भाग गया था। बेटे की बरामदगी पर स्वजन ने पुलिस का आभार व्यक्त किया।
दरअसल, तितावी थाना क्षेत्र के गांव अलीपुर कलां निवासी आतिश कुमार का 14 वर्षीय आर्यन कुमार बघरा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा नौ का छात्र है। 21 सितंबर को आर्यन का अपने सहपाठी से झगड़ा हुआ था। जिसपर प्रधानाचार्य राजकुमार कटारिया ने उन्हें डांट दिया था। जिसके बाद लगभग तीन बजे आर्यन विद्यालय की दीवार फांदकर वहां से भाग गया था।
तितावी पुलिस ने प्रधानाचार्य की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज की थी। उधर, स्वजन और ग्रामीणों ने प्रधानाचार्य पर आरोप लगाते हुए डीएम और एसएसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया था। पुलिस ने बुधवार को आर्यन को सकुशल बरामद कर लिया गया है।
बेटे के मिलने पर परिजन भावुक हो उठे और गुरुवार को एसएसपी संजय कुमार वर्मा व एसपी देहात आदित्य बंसल का धन्यवाद किया। एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि आर्यन विद्यालय से भागकर आने के बाद मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था। यहां से वह ट्रेन में बैठकर मेरठ पहुंच गया था। उसने रातभर प्लेटफार्म पर ही गुजारी।
इसके बाद सुबह उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। जिसे आर्यन ने एक मनघढ़ंत कहानी सुनाई। जिसके चलते उक्त व्यक्ति आर्यन को अपने साथ ले गया और उसे परतापुर में एक ढाबे पर भोजन कराया। जिसके बाद दिनभर आर्यन इधर-उधर रहा। फिर वह ढाबे के पास ही सो गया।
अगले दिन वह वापस अपने घर आ रहा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और लगातार सर्च आपरेशन के बाद बुधवार देर रात छात्र को सकुशल बरामद कर लिया। पूछताछ में छात्र ने स्पष्ट कहा कि वह छात्रावास में रहना नहीं चाहता और घर से रहकर ही पढ़ाई करेगा। उसने कहा कि उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वह माता-पिता के साथ रहकर पढ़ाई करना चाहता है। झगड़े का बहाना समझकर वह भाग गया था।
