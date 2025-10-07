Language
    आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले- दंगा कराना चाहते हैं अखिलेश, आतंकियों से सपा के रिश्ते, वोट चोरी का है कांग्रेस का इतिहास

    By Sanjeev Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 05:03 PM (IST)

    Muzaffarnagar News कल्कि धाम के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा के रिश्ते आतंकियों से हैं और अखिलेश यादव दंगा कराना चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भी आलोचना की। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सपा पर हिन्दू-मुस्लिम को लड़ाने का आरोप भी लगाया।

    मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते आचार्य प्रमोद कृष्णम।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल के आवास पर पहुंचे कल्कि धाम के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा के रिश्ते आतंकियों से हैं और अखिलेश यादव दंगा कराना चाहते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। साथ ही कहा कि काशी और मथुरा की कानूनी लड़ाई अयोध्या राम मंदिर की तर्ज पर जीती जाएगी।

    आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि काशी और मथुरा सनातन की आस्था का केंद्र हैं। जिस पर न्यायालय का फैसला अयोध्या मंदिर को लेकर आया था, ठीक उसी प्रकार काशी और मथुरा को लेकर आएगा। जनपद संभल में भगवान ने अवतार रूप में जन्म लिया था। इतिहास में दर्ज मंदिर इसका उल्लेख करते हैं। यहां तक कि बाबरनामा में भी इसका उल्लेख है।

    उन्होंने कहा कि सपा प्रदेश में हिन्दू-मुस्लिम को लड़ाना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सपा को सही शब्दों और अर्थों में परिभाषित किया था। बिहार चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, जबकि कांग्रेस का इतिहास वोट चोरी का रहा है। बिहार की जनता उन्हें विधानसभा चुनाव में जवाब देंगी। कांग्रेस जातिवाद और वंशवाद की राजनीति करती हैं।

    उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद से कौन मना करता है, लेकिन सड़कों पर उतरकर उन्माद फैलाना या धमकी देना गलत है। साथ ही कहा कि भारत सनातनियों का देश है। भारत को हिन्दुस्तान कहा जाता है, जबकि सही नाम हिन्दू स्थल है। इसी नाम से संबांधित किया जाना चहिए। देश में पैदा होने वाले सभी हिन्दू हैं। इससे पूर्व गांधीनगर स्थित आवास पर पहुंचने पर राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने कल्कि धाम के पीठाधीश्वर का स्वागत किया।