बाण गंगा में जलीय जीवों का शिकार कर रहा था हरिद्वार का तस्कर...पुलिस ने किया गिरफ्तार

संवाद सूत्र, जागरण, भोपा (मुजफ्फरनगर)। गांव मजलिसपुर तौफीर के जंगल में बह रही बाण गंगा में जलीय जीवों का शिकार करते वन विभाग की टीम ने हरिद्वार के एक शिकारी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा गया।

मोरना रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी रविकांत ने बताया कि बुधवार अपराह्न सटीक सूचना मिली कि उत्तराखंड का एक शिकारी हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में गांव मजलिसपुर तौफीर के जंगल में बह रही बाण गंगा में जलीय जन्तुओं का शिकार कर रहा है। आरोपित के बाद डिप्टी रेंजर दीपक कुमार, अमित पुंडीर, नंदकिशोर शर्मा की टीम मौके पर पहुंची और मौके से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक नाव, जाल, रस्सी में बंधे कांटे व एक संरक्षित ब्लैक कॉमोरेंट (जल कव्वा) बरामद किया गया।