    मुजफ्फरनगर में आइ लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने पर पांच आरोपित गिरफ्तार

    By Rajkumar outputEdited By: Jagran News Network
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 01:17 AM (IST)

    - खालापार थाना पुलिस

    मुजफ्फरनगर में आइ लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने पर पांच आरोपित गिरफ्तार

    - खालापार थाना पुलिस ने दो को पकड़ा, कंप्यूटर-प्रिंटर तथा स्टिकर-पोस्टर जब्त

    मुजफ्फरनगर : आइ लव मोहम्मद को लेकर बरेली में एक दिन पहले ही उपद्रव हुआ। मुजफ्फरनगर में मुहल्ला खालापार में जुमे की नमाज से पहले दीवारों और वाहनों पर आइ लव मोहम्मद के पोस्टर व स्टिकर लगाने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उस प्रिंटिंग प्रेस पर भी छापा मारा, जहां स्टिकर व पोस्टर छपवाए गए थे। यहां से कंप्यूटर, प्रिंटर के साथ स्टिकर व पोस्टर बरामद किए हैं।

    एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि शनिवार दोपहर खालापार थाना पुलिस ने नावेद निवासी मुहल्ला दक्षिणी खालापार और सिंदबाद निवासी मुहल्ला खालापार को गिरफ्तार किया। तीसरा आरोपित बालिक हसन फरार है। गिरफ्तार आरोपितों ने बताया कि मीनाक्षी चौक के निकट स्थित साक्षी प्रिंटिंग प्रेस से पोस्टर-स्टिकर छपवाए थे। पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस पहुंचकर पड़ताल की। यहां पर आइ लव मोहम्मद लिखे कुछ पोस्टर व स्टिकर मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया। साथ ही कंप्यूटर, प्रिंटर भी बरामद किया है। प्रिंटिंग प्रेस पर बालिक हसन ने ही स्टिकर व पोस्टर छापकर दिए थे। गिरफ्तार दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। एसएसपी ने बताया कि बरेली में हुए उपद्रव के बाद जिलेभर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। धर्मगुरुओं, समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों और आम नागरिकों से संवाद स्थापित किया जा रहा है।

    उधर, थाना तितावी पुलिस ने भी सार्वजनिक स्थानों पर माहौल खराब करने के उद्देश्य से आई लव मोहम्मद के स्टिकर लगाने का प्रयास करने वाले तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। शनिवार देर शाम हमजा व ओसामा उर्फ बाबा निवासी जसोई थाना तितावी और नजाकत निवासी छतेला थाना तितावी को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से बैनर व स्टीकर को जब्त किया गया। पूछताछ करने पर आरोपितों ने बताया कि उक्त सामग्री उन्होने नजाकत निवासी छतेला थाना तितावी से छपवाई थी, जिसकी मुजफ्फरनगर में प्रिंटिंग की दुकान है।