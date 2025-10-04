UP Police Encounter: मुठभेड़ में एक लाख का इनामी बदमाश ढेर, यूपी के इस जिले में पुलिस ने की कार्रवाई

मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में पुलिस मुठभेड़ में एक लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया। शामली जिले के रसूलपुर निवासी महताब पर 18 मुकदमे दर्ज थे और वह सर्राफा कारोबारी से लूट में वांछित था। मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए। पुलिस ने मौके से हथियार बरामद किए और मामले की जांच जारी है।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में परासौली के जंगल में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान एक लाख रुपये का इनामी बदमाश ढेर हो गया। बदमाशों की तरफ से की गई फायरिंग में गढ़ी सखावतपुर चौकी प्रभारी दारोगा व एक सिपाही भी घायल हुए हैं।

मारा गया बदमाश महताब शामली जिले के गांव रसूलपुर का रहने वाला है। उसके खिलाफ 18 आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। सर्राफा कारोबारी व उनके पोते से लूट के मामले में वह वांछित चल रहा था। शुक्रवार देर रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि परासौली गांव के जंगल में कुछ बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में छिपे हैं। उच्चाधिकारियों को सूचना देने के बाद बुढ़ाना कोतवाली पुलिस की टीम ने बदमाशों की घेराबंदी की।

जब पुलिस ने बदमाशों को आत्मसमर्पण के लिए कहा, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाईं। गोली लगने से महताब निवासी गांव रसूलपुर जिला शामली गंभीर घायल हो गया। पुलिस कर्मियों ने उसको बुढ़ाना सीएचसी पहुंचाया।

यहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके से पुलिस को पिस्टल, रिवाल्वर, बाइक और कारतूस बरामद हुए। मुठभेड़ के दौरान गढ़ी सखावतपुर चौकी प्रभारी ललित कसाना और सिपाही अली भी गोली लगने से घायल हुए हैं। इन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

एसएसपी संजय कुमार वर्मा, एसपी देहात आदित्य बंसल और सीओ बुढ़ाना गजेंद्रपाल सिंह भी मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि सर्राफा कारोबारी व उनके पोते से हुई लूट की वारदात में महताब फरार चल रहा था। इसके अलावा उस पर लूट, डकैती और रंगदारी मांगने समेत लगभग 18 आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं।