Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ उत्तराखंड में लिए सख्त फैसले : पुष्कर सिंह धामी

    By Sanjeev Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 01:31 PM (IST)

    उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुजफ्फरनगर स्थित रामपुर तिराहा स्मारक पर उत्तराखंड आंदोलन के बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने संस्कृति की रक्षा के लिए कई सख्त फैसले लिए हैं। उन्होंने रामपुर तिराहा स्मारक बलिदान स्थल पर विकास की नई योजनाओं की भी घोषणा की।

    prefferd source google
    Hero Image
    मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहा स्थित उत्तराखंड शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जागरण

     जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामपुर तिराहा स्थित स्मारक पर पहुंचकर उत्तराखंड आंदोलन के बलिदानियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धासुमन अर्पित किए। 

    उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने संस्कृति को बचाने के लिए लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जेहाद पर सख्त फैसले लिए हैं। साथ ही रामपुर तिराहा कांड के दोषियों को सजा मिलने की उम्मीद जगी है। इसमें पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान ने उनके आग्रह पर न्यायालय में प्रमुखता से पैरवी कराई है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि रामपुर तिराहा कांड घटना उत्तराखंड समेत देश के इतिहास में काला अध्याय है। सपा सरकार में यह क्रूर घटना घटी। इसके लिए जनता कभी उन्हें माफ नहीं करेगी। शांतिपूर्ण चल रहे आंदोलन को बर्बरता से कुचला गया। यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज्यादा क्रूर थी। न्यायालय ने भी इसे माना है।

    उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए अवैध मजार और मस्जिद ध्वस्त की गई हैं। दंगाइयों से नुकसान की भरपाई की जा रही है। साथ ही मदरसा बोर्ड को खत्म करने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश से ढाई सौ मदरसे बंद कर दिए गए हैं। पहली जुलाई 2026 से वही मदरसे संचालित रहेंगे, जो स्कूली पाठ्यक्रम संचालित करेंगे। उत्तराखंड आंदोलन के बलिदानियों और उनके स्वजन को जब तक इंसाफ नहीं मिलता चैन से नहीं बैठेंगे।

    सीएम ने कीं घोषणाएं

    रामपुर बलिदान स्थल पर री डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा। यहां भव्य कैंटीन की स्थापना होगी। साथ ही रामपुर तिराहा पर उत्तराखंड की बसों के ठहरने के लिए स्टॉपेज बनाया जाएगा।