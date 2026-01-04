26 जनवरी को मेरठ के पुरकाजी से सूली वाला बाग तक निकलेगा ट्रैक्टर मार्च, राकेश टिकैत का एलान

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। गणतंत्र दिवस पर भाकियू की ओर से निकाला जाने वाला ट्रैक्टर मार्च इस बार पुरकाजी में तय किया गया है। कार्यक्रम पुरकाजी बस स्टैंड से सूली वाला बाग तक निकाला जाएगा।

वहां पर सरकार से मांग की जाएगी कि इस बाग को शहीद स्मारक का दर्जा दिया जाए। कार्यक्रम में किसानों के अलावा संयुक्त किसान मार्चो के पदाधिकारी शामिल रहेंगे।

भाकियू प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने सरकुलर रोड स्थित टिकैत आवास पर कहा कि इस बार 26 जनवरी को भाकियू का बड़ा कार्यक्रम पुरकाजी में रहेगा। वर्ष 2016 से सूली वाला बाग पर भाकियू की ओर से झंड़ा फहराया जा रहा है। सरकार से मांग रहै कि सूली वाला बाग को शहीद स्मारक का दर्जा दिलाया जाए।