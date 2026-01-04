26 जनवरी को मेरठ के पुरकाजी से सूली वाला बाग तक निकलेगा ट्रैक्टर मार्च, राकेश टिकैत का एलान
भाकियू गणतंत्र दिवस पर पुरकाजी में ट्रैक्टर मार्च निकालेगी। यह मार्च पुरकाजी बस स्टैंड से सूली वाला बाग तक जाएगा। राकेश टिकैत ने बताया कि सूली वाला बा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। गणतंत्र दिवस पर भाकियू की ओर से निकाला जाने वाला ट्रैक्टर मार्च इस बार पुरकाजी में तय किया गया है। कार्यक्रम पुरकाजी बस स्टैंड से सूली वाला बाग तक निकाला जाएगा।
वहां पर सरकार से मांग की जाएगी कि इस बाग को शहीद स्मारक का दर्जा दिया जाए। कार्यक्रम में किसानों के अलावा संयुक्त किसान मार्चो के पदाधिकारी शामिल रहेंगे।
भाकियू प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने सरकुलर रोड स्थित टिकैत आवास पर कहा कि इस बार 26 जनवरी को भाकियू का बड़ा कार्यक्रम पुरकाजी में रहेगा। वर्ष 2016 से सूली वाला बाग पर भाकियू की ओर से झंड़ा फहराया जा रहा है। सरकार से मांग रहै कि सूली वाला बाग को शहीद स्मारक का दर्जा दिलाया जाए।
इस ऐतिहासिक स्थल पर बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में फांसी दी थी। इस बार ट्रैक्टर मार्च का कार्यक्रम पुरकाजी में रखा गया है। पुरकाजी बस स्टैंड से सूली वाला बाग तक ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। सभी किसान ट्रैक्टरों पर तिरंगे लगाकर मार्च निकालेंगे।
यह मार्च एतिहासिक होगी, जिसमें भाकियू पदाधिकारी समेत संयुक्त किसान मार्चे के पदाधिकारी शामिल रहेंगे। सूली वाला बाग पर सभा भी होगी, जिसमें आगे के आंदोलन की रूपरेख बनाई जाएगी। इस दौरान पुरकाजी नगर पंचायत के चेयरमैन एडवोकेट जहीर फारूखी मौजूद रहे।
