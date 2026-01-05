संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। दिल्ली-देहरादून हाईवे पर जानसठ बाईपास के निकट भीषण हादसा हुआ। हाइवे पर आगे चल रही ट्रैक्टर ट्राली में बाइक घुस गई। बाइक सवार दंपती और उनकी बेटी की मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित परिवार मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव जड़ौदा का रहने वाला है। एक साथ तीन लोगों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।

हादसा रविवार देर शाम लगभग आठ बजे नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली-देहरादून हाईवे पर जानसठ फ्लाईओवर और गोकुल सिटी के पास हुआ। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव जड़ौदा निवासी 30 वर्षीय सोनू पुत्र विद्याप्रकाश, 30 वर्षीय पत्नी राधिका, 10 वर्षीय बेटी रिया और छह वर्षीय बेटा काला के साथ एक ही बाइक पर सवार होकर अपनी सुसराल बागोवाली गए थे।

वहां से बिजोपुरा स्थित रिश्तेदारी में गए और वहां से वापस घर जा रहे थे। जानसठ फ्लाईओवर से मेरठ की ओर जाते समय उनकी बाइक अचानक आगे चल रहे ट्रैक्टर-ट्राली में घुस गई। बाइक सवार दंपती और उनके दोनों बच्चे सड़क पर गिर गए।

राहगीरों ने पुलिस और एंबुलेंस को फोन किया। पुलिस ने सोनू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जबकि राधिका, रिया और काला को जिला चिकित्सालय भिजवाया। यहां राधिका और रिया को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। काले की गंभीर हालत के चलते मेरठ के लिए रेफर किया गया, लेकिन स्वजन उसे भोपा रोड स्थित आनंद हास्पिटल में भर्ती कराया। बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं मृतक महिला को गर्भवती बताया जा रहा है। इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगी।

राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिलदेव अग्रवाल, एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत, एसपी ट्रैफिक अतुल कुमार चौबे, सीओ मंडी राजू कुमार साव और नई मंडी कोतवाली प्रभारी बृजेश कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे। मंत्री व अधिकारियों ने लोगों से घटना की जानकारी ली। इसके बाद राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने अस्पताल पहुंचकर भी बच्चे का हाल जाना। चिकित्सकों को त्वरित उपचार के लिए निर्देश दिए। चिकित्सकों से कहा कि बच्चे के उपचार का समस्त खर्च वह स्वयं वहन करेंगे। परिवार के किसी सदस्य से धनराशि न ली जाए।

गांव जडौदा के लोगों ने बताया कि सोनू अम्बा फैक्ट्री में मजदूरी करता था। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि चालक ट्रैक्टर ट्राली लेकर मौके से फरार हो गया। बाइक ओवर स्पीड थी। बाइक की गति अधिक होने से चालक कंट्रोल नहीं कर पाया। वहीं बाइक चालक सोनू समेत किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था।