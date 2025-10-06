दिल्ली से बिजनौर लौट रहा था परिवार, पहले पुल और फिर ट्रक से टकराई उनकी कार, दो की मौत, दो घायल, इस कारण हुआ हादसा

Accident in Muzaffarnagar दिल्ली से बिजनौर लौट रहे एक परिवार की कार गंगनहर पुल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें दो लोगों की मृत्यु हो गई और पति-पत्नी घायल हो गए। पुलिस के अनुसार चालक को झपकी आने से कार पहले पुल और फिर एक ट्रक से से टकराई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सूत्र, जागरण, रामराज (मुजफ्फरनगर)। दिल्ली से बिजनौर लौट रहे एक परिवार के सदस्यों की कार देवल गंगनहर पुल से टकराकर ट्रक से टकरा गई। इससे कार सवार पति-पत्नी घायल हो गए जबकि घायल के छोटे भाई व साली की मौत हो गई। दोनों मृतक दिल्ली में जॉब करते थे।

बिजनौर के इंद्रलोक कालोनी निवासी मयंक पुत्र शिवकुमार सोमवार की सुबह अपनी ट्यागो कार में सवार होकर पत्नी रिया, भाई लक्ष्य (28) व साली प्रियंका (25) पुत्री भूपेंद्र निवासी बिजनौर के साथ दिल्ली से बिजनौर लौट रहे थे। कार को लक्ष्य चला रहा था।

पुलिस से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जब इनकी कार रामराज थानाक्षेत्र की देवल गंगनहर पुल के निकट पहुंची तभी चालक को नींद की झपकी लग गई तथा कार पुल की रेलिंग से टकराकर बिजनौर की ओर से आ रहे 14 टायरा ट्रक से टकरा गई।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई तथा चालक लक्ष्य की मौके पर ही मौत हो गई जबकि मयंक, रिया व प्रियंका बुरी तरह घायल हो गई। पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से कार की खिड़की काटकर घायलों को बाहर निकालकर उपचार के लिए बिजनौर के जिला अस्पताल भिजवाया। जहां पर चिकित्सकों ने प्रियंका को भी मृत घोषित कर दिया। जबकि मयंक व रिया को भर्ती कर लिया।

प्रियंका व लक्ष्य को लेने गए थे दिल्ली मृतक के पिता शिवकुमार ने बताया कि लक्ष्य व प्रियंका दिल्ली में जॉब करते हैं, सुबह मयंक व रिया उन्हे वहां से अपने साथ लेकर बिजनौर लौट रहे थे। हादसे में घायल मयंक व रिया की हालत भी चिंताजनक बनी हुई है।