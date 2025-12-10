Muzaffarnagar: वहलना चौक पर 185 करोड़ की लागत से बनेगा फ्लाईओवर, जाम की समस्या से मिलेगी निजात

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के चेयरमैन आईएएस संतोष यादव ने कहा कि दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे-58 को मेरठ के परतापुर से मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहा तक छह लेन बनाया जाएगा।

इसके तहत वहलना चौक पर यातायात जाम से मुक्ति के लिए 185 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवर का भी निर्माण होगा।

मंगलवार को एनएचएआई के चेयरमैन ने कचहरी परिसर के फैंथम हाल में नवनिर्मित लिफ्ट का विधिवत उद्घाटन किया।

इसके उपरांत फैंथम हाल में आयोजित सभा में उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर जनपद से उनका पुराना नाता है। यहां से जो कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने आता है, तो यहां का गुड़, दूध, गन्ना आदि कुछ न कुछ लेकर ही आता है। बताया कि दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे को छह लेन करने के तहत मंसूरपुर में बाईपास का भी निर्माण कराया जाना है।