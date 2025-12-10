Language
    Muzaffarnagar: वहलना चौक पर 185 करोड़ की लागत से बनेगा फ्लाईओवर, जाम की समस्या से मिलेगी निजात

    By Anand Prakash Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 08:27 AM (IST)

    मुजफ्फरनगर के वहलना चौक पर 185 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इस फ्लाईओवर के निर्माण से शहर में जाम की समस्या से निजात मिलेगी। एनएचएआई क ...और पढ़ें

    मुजफ्फरनगर कचहरी स्थित जिला बार संघ के फैंथम हाल में नव निर्मित लिफ्ट का शुभारंभ करते एनएचएआई के चेयरमैन संतोष यादव साथ में डीएम उमेश मिश्रा व बार के पदाधिकारी

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के चेयरमैन आईएएस संतोष यादव ने कहा कि दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे-58 को मेरठ के परतापुर से मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहा तक छह लेन बनाया जाएगा।

    इसके तहत वहलना चौक पर यातायात जाम से मुक्ति के लिए 185 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवर का भी निर्माण होगा।
    मंगलवार को एनएचएआई के चेयरमैन ने कचहरी परिसर के फैंथम हाल में नवनिर्मित लिफ्ट का विधिवत उद्घाटन किया।

    इसके उपरांत फैंथम हाल में आयोजित सभा में उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर जनपद से उनका पुराना नाता है। यहां से जो कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने आता है, तो यहां का गुड़, दूध, गन्ना आदि कुछ न कुछ लेकर ही आता है। बताया कि दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे को छह लेन करने के तहत मंसूरपुर में बाईपास का भी निर्माण कराया जाना है।

    इसके टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से बचने के लिए टोल पर लगे बैरियर अब नहीं गिरेंगे। अगर किसी वाहन वाले के पास गाड़ी पर लगे फास्टैग में पैसा नहीं है, तो वहां लगे कैमरे 200-300 मीटर पूर्व ही इसकी जानकारी टोल पर देंगे, जिससे टोल का बैरियर गिरेगा।

    उन्होंने कहा कि शहरों के कचरे को इकट्ठा कर सड़क का निर्माण किया जाएगा, लेकिन अब नगरों में नई सड़क बनाने के लिए जगह नहीं है। इसके चलते शहरों में रोप-वे बनाए जाएंगे।

    डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के फैंथम हाल में लिफ्ट से उन तमाम अधिवक्ताओं को लाभ मिलेगा, जो वरिष्ठ हैं एवं दिव्यांगजन हैं। इससे उनका कार्य सहज और आरामदायक हो जाएगा।

