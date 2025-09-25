Language
    शादी का झांसा देकर युवक ने किशोरी के साथ किया दुष्कर्म, पुल‍िस ने दर्ज कि‍या मुकदमा

    By ISLAM SERI Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 10:51 PM (IST)

    पाकबड़ा क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने किशोरी को तीन माह पहले प्रेम प्रसंग में फंसा लिया। शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। किशोरी ने शादी करने को कहा तो साफ इन्कार कर दिया। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। युवक के स्वजन ने भी किशोरी और उसके स्वजन के साथ गाली गलौज की।

    शादी का झांसा देकर युवक ने किशोरी के साथ किया दुष्कर्म

    संवाद सूत्र, पाकबड़ा। क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने किशोरी को तीन माह पहले प्रेम प्रसंग में फंसा लिया। शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। किशोरी ने शादी करने को कहा तो साफ इन्कार कर दिया। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। युवक के स्वजन ने भी किशोरी और उसके स्वजन के साथ गाली गलौज की। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

    पाकबड़ा क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने गांव की ही एक किशोरी को तीन माह पहले प्रेम प्रसंग में फंसा लिया था। किशोरी से युवक ने शादी करने का वादा कर दिया। इसके बाद कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने आरोपित युवक से शादी करने के लिए कहा तो वह धमकाने लगा। इस बात की जानकारी किशोरी के स्वजन को लगी तो आरोपित संजू के घर पहुंच गए।

    शिकायत करने पर संजू के स्वजन लोकेश, संजय, कैलाश धमकाते हुए गाली गलौज करने और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। थानाध्यक्ष योगेश कुमार ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

