शादी का झांसा देकर युवक ने किशोरी के साथ किया दुष्कर्म, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
संवाद सूत्र, पाकबड़ा। क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने किशोरी को तीन माह पहले प्रेम प्रसंग में फंसा लिया। शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। किशोरी ने शादी करने को कहा तो साफ इन्कार कर दिया। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। युवक के स्वजन ने भी किशोरी और उसके स्वजन के साथ गाली गलौज की। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
