    संसद में गूंजा पश्चिमी यूपी हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा: सांसद रुचि वीरा ने कहा- 15 दिन में मौका मिला है, बोलने दीजिए!

    By Mohsin Pasha Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 12:29 AM (IST)

    संसद के शीतकालीन सत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा उठा। सांसद रुचि वीरा ने कहा कि पश्चिमी यूपी के लोगों को न्याय के लिए दूर ...और पढ़ें

    सदन में बोलतीं मुरादाबाद से सांसद रुच‍ि वीरा

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। संसद के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र की सांसद रुचि वीरा ने शून्यकाल के दौरान कहा कि पश्चिमी यूपी के लोगों को न्याय के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर इलाहाबाद जाना पड़ता है, जिससे गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है।

    पिछले कई दशकों से मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अलीगढ़, सहारनपुर, गौतमबुद्ध नगर और मुजफ्फरनगर के अधिवक्ता हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन करते आ रहे हैं। जब अन्य राज्यों में कई-कई बेंच हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को सुविधा क्यों नहीं मिल रही? सभी को सस्ता और सुलभ न्याय मिलना चाहिए, हमारे क्षेत्र के लोग भी इसके हकदार हैं।

    भाषण के दौरान रोकने पर सांसद ने साफ कहा कि 15 दिन में पहली बार समय मिला है, कृपया बोलने दीजिए। उनके इस टिप्पणी ने सदन का ध्यान मुद्दे की गंभीरता की ओर आकर्षित किया। इससे पहले भी सांसद रुचि वीरा मुरादाबाद में आयुष अस्पताल खोलने की मांग सदन में उठा चुकी हैं।

    उन्होंने कहा था कि जनपद में आयुष चिकित्सा सेवाओं की भारी आवश्यकता है और केंद्र सरकार को मुरादाबाद में आयुष अस्पताल की स्वीकृति देनी चाहिए। पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक और जनहित का मुख्य विषय रहा है। कानूनी जरूरतों से जुड़े इस प्रश्न को सांसद ने दोबारा प्रमुखता से उठाकर सरकार से ठोस कदम की उम्मीद जताई है। सांसद ने कहा कि मैं पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट की बैंच की स्थापना का मुद्दा उठाती रहूंगी। हाईकोर्ट की बैंच पश्चिमी यूपी के लिए बेहद जरूरी है।

    हाईकोर्ट बेंच की मांग के लिए बंद सफल बनाने को बैठक आज

    पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग को लेकर केंद्रीय संघर्ष समिति ने आंदोलन तेज कर दिया है। शुक्रवार को दि एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी की बैठक में 17 दिसंबर को प्रस्तावित मुरादाबाद बंद को सफल बनाने की रूपरेखा तैयार होगी।
    बुधवार को बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन दिलाने के लिए सामाजिक, व्यापारिक, राजनीतिक संगठनों के साथ साथ टैंपो-रिक्शा चालक यूनियनों को सक्रिय रूप से जोड़ा जाएगा।

    सभी दुकानदारों से अपील की गई कि वे अपनी दुकानों के बाहर हाईकोर्ट बेंच की मांग के समर्थन में बोर्ड या प्लैक्सी लगाएं, ताकि आंदोलन को जनजन का समर्थन मिले। बैठक की अध्यक्षता दि बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता ने की। उन्होंने कहा कि बेंच स्थापना की यह पुरानी मांग अब निर्णायक दौर में है। इसके लिए अधिकतम जनभागीदारी जरूरी है। उन्होंने पदाधिकारियों से अधिकाधिक संगठनों से संपर्क बढ़ाने और उनका लिखित व मौखिक समर्थन जुटाने के निर्देश दिए।

    बार अध्यक्ष ने बताया कि शुक्रवार को होने वाली बैठक में विभिन्न संगठनों के अध्यक्षों व सचिवों को शामिल होना है। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि आंदोलन की अगली और महत्वपूर्ण बैठक दोपहर बाद तीन बजे बार एसोसिएशन परिसर में आयोजित होगी। इसी बैठक में बंद की नीति, शहरवार जिम्मेदारियां, जनसंपर्क अभियान और समर्थन जुटाने की अंतिम रणनीति तय की जाएगी।

     

