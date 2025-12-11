2026 'पार्टी-मैनिया': दुबई के बुर्ज खलीफा से मुरादाबाद के क्लब तक, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के 5 हॉट डेस्टिनेशन

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। 2026... नए साल का स्वागत उमंग, ऊर्जा और उत्सव के रंग बिखेरेगा। शहर का माहौल उत्साह भरा है। रोशनी, संगीत, खरीदारी, पर्यटन और रंगारंग कार्यक्रम सभी मिलकर ऐसा माहौल बना रहे हैं जो 2025 की विदाई देने और 2026 का उल्लासपूर्ण स्वागत करने के लिए बिलकुल तैयार है।

दुबई की ऊंची इमारतों से लेकर सिंगापुर के चमचमाते मरीना बे तक, मनाली की बर्फ से लेकर गोवा के बीच तक, और मुरादाबाद के होटलों से लेकर घरों में तैयार हो रहे गिफ्ट पैक तक, हर जगह नई उम्मीदों, नई शुरुआत और नई खुशियों के रंग बिखरने लगे हैं। नए साल का जश्न पार्टियों तक सीमित नहीं, बल्कि परिवारों में भी खास तैयारी है। लोग घर सजा रहे हैं, नई योजनाएं बनाने के साथ ही बच्चे भी कहां पीछे रहने वाले हैं।

स्कूलों में नए साल की गतिविधियों के साथ ही सोसाइटी में रंगारंग कार्यक्रमों की छटा बिखरेगी। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन से लेकर घरेलू, शहर के प्रमुख होटलों तक हर जगह जश्न की रंगीन आहट दिखाई दे रही है। ट्रेवल एजेंसियों में बुकिंग का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, गिफ्ट मार्केट सज चुके हैं और होटल प्रबंधन अपनी-अपनी थीम पार्टियों की तैयारियों में जुटे है। मुरादाबाद के लोग इस बार 2026 को और भी रंगीन, खास और यादगार बनाने में लगे हैं।

दुबई–सिंगापुर पैकेज की धूम : चार रात–पांच दिन का पूरा आनंद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा बुकिंग इस बार दुबई और सिंगापुर के लिए हो रही है। शहर की ट्रेवल एजेंसियां पूरा जोर लगाकर आकर्षक पैकेज पेश कर रही हैं। दुबई का प्रति व्यक्ति पैकेज 75 हजार रुपये और सिंगापुर का 85 हजार रुपये तय किया गया है। इन पैकेजों में फ्लाइट टिकट, होटल में चार रात–पांच दिन का स्टे, वीजा, ब्रेकफास्ट–डिनर के साथ स्थानीय भ्रमण को भी शामिल किया गया है।

विदेश यात्रा पर लागू टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) नियमों के अनुसार 20 लाख रुपये तक की खर्च सीमा पर पांच प्रतिशत टैक्स और 20 लाख से अधिक पर 20 प्रतिशत टैक्स देना होगा। बुकिंग कराने वाले हर व्यक्ति को अपना पैन कार्ड देना अनिवार्य है।

यात्रा एजेंसियों के अनुसार अब तक 70 से अधिक लोग दुबई और सिंगापुर की बुकिंग करा चुके हैं और यह संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। क्रिसमस से पहले ही बुकिंग का उत्साह देखने लायक है। ट्रेवल एक्सपर्ट गौरव कुमार के अनुसार, लोग इस बार परिवार के साथ विदेश में नए साल के स्वागत को उत्साहित हैं।

गोवा और मनाली सबसे पसंदीदा स्थल, 50 प्रतिशत से अधिक बुकिंग घरेलू पर्यटन की बात करें तो गोवा और मनाली की चमक अभी भी बरकरार है। बीच, पार्टी, संगीत और समुद्री माहौल पसंद करने वालों के लिए गोवा की बुकिंग 25 हजार रुपये प्रति व्यक्ति, जबकि बर्फीले नजारों और ठंड के मजे के लिए मनाली का पैकेज 10 हजार रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है। शहर की छह प्रमुख ट्रेवल एजेंसियों के अनुसार अब तक लगभग ढाई हजार से अधिक बुकिंग अब तक हो चुकी हैं।

कई परिवार और युगल जोड़े दिसंबर के आखिरी सप्ताह से ही गोवा या मनाली के लिए निकलने की योजना बना चुके हैं। एजेंसी संचालक विवेक के अनुसार, इस बार युवा वर्ग में एडवेंचर गतिविधियों जैसे स्कूबा डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, स्नो ट्रैकिंग की मांग भी तेजी से बढ़ी है। पैकेज में यह सब मालूम किया जा रहा है।

जिम कार्बेट पार्क की भी शुरू हो चुकी बुक‍िंंग रामनगर रिजार्ट की 30-31 और 31 दिसंबर और एक जनवरी की बुकिंग भी करीब 50 प्रतिशत हो चुकी है। 20 दिसंबर तक पूरा पैक हो जाएगा। वहीं नैनिताल, भीमताल के होटल भी तकरीबन बुक हो चुके हैं। जिम कार्बेट पार्क के रिजार्ट में दो रात बुकिंग 22 हजार, एक कपल के 50-60 हजार रुपये जिसमें गाला नाइट, म्यूजिक इन, काकटेल, माकटेल आदि की व्यवस्था रहेगी। ट्रेवल संचालक राहुल के अनुसार अभी भी जिम कार्बेट की बुकिंग हो रही है। वहां रुकने के दाम हर दिन बढ़ रहे हैं।

शहर के होटलों में थीम आधार‍ित पार्टी की तैयार‍ियां मुरादाबा शहर में भी नए साल के स्वागत का माहौल पूरी तरह बन चुका है। बड़े होटल और क्लब अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। हालिडे रिजेंसी, एमबी ग्रीन क्लार्क इन, टेम्पटेशन, मुरादाबाद क्लब इन सभी स्थानों पर ग्लैमरस नए साल की पार्टी की प्लानिंग हो चुकी है। पैकेजों में लाइव डीजे, डिनर, डांस फ्लोर, लकी ड्रा और फैमिली एंटरटेनमेंट जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे।

कुछ होटलों ने थीम रायल नाइट, ग्लिटर इव, बालीवुड बीट्स और स्टारलाइट काउंटडाउन भी तय कर ली हैं। होटल प्रबंधन का कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अग्रिम बुकिंग दोगुनी हो रही है। परिवार और युवा दोनों ही सुरक्षित और माहौल से भरपूर जगहों पर नए साल का जश्न मनाना चाहते हैं।

नए साल की खरीदारी शुरू, बैंबू प्लांट और गिफ्ट हैम्पर की बढ़ी मांग नए साल के आगमन के साथ गिफ्ट मार्केट में भी चहल-पहल बढ़ गई है। दुकानों पर गिफ्ट पैक की बहार है और सबसे खास जो वस्तु इस बार लोकप्रिय हो रही है वह है बैंबू प्लांट। माना जाता है कि बैंबू प्लांट घर में सौभाग्य, समृद्धि और खुशहाली लाता है, इसलिए लोग इसे नए साल के प्रतीक के रूप में पसंद कर रहे हैं।