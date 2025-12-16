पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच: 17 दिसंबर को मुरादाबाद बंद, आंदोलन को व्यापारियों और संगठनों का जोरदार समर्थन

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ता बाजार बंद कराकर 17 दिसंबर को आंदोलन करेंगे। अधिवक्ताओं ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। सोमवार को बार अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने बाजार में पहुंचकर व्यापारियों से समर्थन मांगा। तमाम व्यापारी संगठन समेत सामाजिक और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने भी बंद का समर्थन किया है।

17 दिसंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग को लेकर केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर मुरादाबाद बंद प्रस्तावित किया गया है। जिसके लिए अधिवक्ता तैयारियों में जुटे हैं। अधिवक्ताओं के बंद को शहर के व्यापारियों, कर्मचारी संगठन व राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है।

बार अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि सोमवार को वह अधिवक्ताओं के साथ शहर की सड़कों पर घूमे। अधिवक्ताओं ने कचहरी से जनसंपर्क अभियान शुरू किया। जिसके बाद कोर्ट रोड, गुरहट्टी चौराहा, ताड़ीखाना बााजार, जीएमडी रोड, बुध बाजार का चौराहा, टाउन हाल, कोतवाली, नीम का प्याऊ, बाजार गंज होते हुए वापस कचहरी पहुंचे।

इस दौरान अधिवक्ताओं ने शहरवासियों से हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग को लेकर 17 दिसंबर को मुरादाबाद बंद में समर्थन देने की अपील की। इस महासचिव कपिल गुप्ता, गोपाल द्विवेदी, आदेश श्रीवास्तव, प्रदीप ठाकुर, सुमिल मिश्रा समेत अन्य अधिवक्ता शामिल रहे।

टैक्स बार एसोसिएशनों ने भी दिया समर्थन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के समर्थन में प्रस्तावित आंदोलन को लेकर मुरादाबाद की तीनों टैक्स बार एसोसिएशनों ने एकजुटता दिखाते हुए बंद का समर्थन किया है। संकाय कक्ष राज्य कर कार्यालय रामगंगा विहार में आयोजित संयुक्त बैठक में आंदोलन पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में दि मुरादाबाद टैक्सेशन बार एसोसिएशन, टैक्स बार एसोसिएशन तथा जोनल टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से दि बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी को आंदोलन में पूर्ण समर्थन देने का निर्णय लिया गया। साथ ही 17 दिसंबर को पूर्ण कार्य बहिष्कार रखने की घोषणा की गई।

बैठक में मोहित अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, केके शर्मा, जीपी मेहरोत्रा, राकेश कुमार शर्मा, मोहित अग्रवाल, केके शर्मा, अशोक त्यागी, सैयद आरिफ अली, विनीत किशोर जैन, राजीव टंडन, अनुज गुप्ता, प्रतीक गोयल, दीपक कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे। अपना दल ने भी दिया समर्थन अपना दल कमेरावादी के मंडल अध्यक्ष डा. रामेश्वर दयाल तुरैहा के नेतृत्व में पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने बार अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता को समर्थन पत्र सौंपकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए 17 दिसंबर को मुरादाबाद बंद को पूर्ण सहयोग व समर्थन दिया। इस दौरान बाबू खान, धर्मेंद्र कश्यप, प्रदीप सागर, अशोक यादव, मुकेश कश्यप आदि मौजूद रहे।

हाईकोर्ट की बेंच पश्चिम में बहुत जरूरी जनर्लिस्ट एसोसिएशन पश्चिमांचल की बैठक रामगंगा विहार स्थित मुख्यालय पर हुई। जिसमें प्रदेश अध्यक्ष नरेश भारद्वाज ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एडवोकेट संघर्ष समिति लंबे समय से हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रही है। यह मांग किसी एक वर्ग या जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता से जुड़ी है।