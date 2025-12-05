त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने की पहल: 11 दिसंबर तक बीएलओ से लें फॉर्म की लिस्ट, कराएं सुधार
निर्वाचन आयोग ने त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने के लिए 11 दिसंबर तक बीएलओ से संपर्क कर सुधार कराने का अवसर दिया है। मतदाता सूची में नाम, पता आदि की जां ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) फार्म भरने का अब सिर्फ एक सप्ताह का समय बचा है। 11 दिसंबर अंतिम तिथि है। 80 प्रतिशत से अधिक गणना-पत्र जिले में भरे जा चुके हैं। इनमे से कई-कई बूथ ऐसे भी हैं जहां सौ प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है। ऐसे में जिन बूथों में सौ फीसद काम पूरा कर लिया गया है।
वहां के बीएलओ से राजनीतिक दलों के बीएलए समन्वय करेंगे। बीएलओ की ओर से अपलोड किया गया बूथ का पूरा ब्यौरा ले लेंगे। जिसके बाद यह देखा जाएगा कि कही कोई त्रुटि तो नहीं है। किसी का नाम गलत तो दर्ज नहीं हो गया। नाम अंकन में कोई चूक तो नहीं है। ऐसी दशा में राजनीतिक दलों के बीएलए बीएलओ को जानकारी देंगे।
संबंधित प्रपत्र के आधार पर बीएलओ संशोधन के विकल्प पर जाकर सुधार करेंगे। गणना पत्र भरे जाने की अंतिम तिथि से पहले इस पर कार्य शुरू हाे गया है जिससे त्रुटि की गुजांइश ना रहे। इसको लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम प्रशासन ने गुरुवार को कलक्ट्रेट में बैठक की।
बैठक में उन्होंने इन बिंदुओं पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बात की। कहा कि अपने-अपने क्षेत्र के बीएलओ से सूची प्राप्त कर लें। उसे देख लें। यदि कहीं कोई त्रुटि है, किसी का ना छूट गया है तो सूचित करें। संशोधित विकल्प पर जाकर उसमें सुधार कराया जाएगा। ऐसे में सूचना दें। सुधार का सभी के पास अवसर है।
उत्कृष्ट कार्य के लिए रामनिवास को किया सम्मानित
विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 86 प्राथमिक विद्यालय गोविंदपुर ज्ञानपुर, कांठ के बीएलओ रामनिवास को निर्वाचन कार्य उत्कृष्ट तरीके से पूरा करने के लिए सराहा गया। उनके सामने भी समस्याएं आईं, लेकिन उन्होंने उसका निदान अपने प्रयासों से किया। मतदाताओं के घर जा-जाकर गणना प्रपत्र दिए। इसके साथ ही क्षेत्र के जिम्मेदार नागरिकों की सहायता ली। जहां जरूरत हुई वहां खुद भी गए।
इसके अलावा लोगों के सहयोग से गणना प्रपत्र भरवाकर जमा कराते हुए निर्धारित समय में अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। रामनिवास ने निर्धारित समय में एसआइआर का कार्य पूरा कर लिया। उनके बूथ पर 365 मतदाता थे। इस कार्य के लिए अपर जिलाधिकारी, प्रशासन संगीता गौतम ने सम्मानित किया। एसडीएम संत दास पंवार ने भी उनके कार्य की सराहना की है।
