    मुरादाबाद: वर्दी का रौब! आधी रात को फ्री खाना न देने पर पुलिसकर्मियों ने होटल में मचाया तांडव, CCTV फुटेज ने दिलाई सजा

    By Sachin Choudhary Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 10:10 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चौकी इंचार्ज सुरेंद्र कुमार और सिपाही रजत बालियान को खाना न मिलने पर इंडियन होटल के मालिक और स्टाफ से मारपीट करना महंगा पड़ा। घटना का CCTV फुटेज वायरल होने के बाद एसएसपी सतपाल अंतिल ने दोनों को निलंबित कर विभागीय जांच बैठा दी है। जानिए क्या था पूरा मामला।

    सीसीटीवी में द‍िखता पुलि‍सकर्मी

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा के इंडियन होटल में आधी रात पहुंचे चौकी इंचार्ज और सिपाही को खाना नहीं मिला। होटल बंद होने के बाद भी खाना नहीं मिलने पर दोनों भड़क गए। होटल संचालक से मारपीट की। होटल में घुसकर तोड़फोड़ करने के साथ रसोई में कर्मचारियों को भी पीटा। पूरे घटनाक्रम का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। शाम को एसएसपी ने सीओ की रिपोर्ट पर चौकी इंचार्ज सुरेंद्र कुमार और सीओ रजत को निलंबित कर दिया।

    साथ ही विभागीय जांच बैठा दी है। नगर में तिकोनिया बस स्टैंड के निकट इंडियन होटल नाम से शारिक खान का खाने का होटल है। गुरुवार की रात करीब बारह बजे कस्बा इंचार्ज सुरेंद्र सिंह, सिपाही रजत बालियान होटल में पहुंच गए। कस्बा इंचार्ज वर्दी में थे, जबकि सिपाही रजत सादी वर्दी में था। होटल संचालक शारिक खान के अनुसार कस्बा इंचार्ज और सिपाही ने खाना मांगा।

    खाना खत्म होने पर मना किया तो दारोगा और सिपाही आगबबूबा हो गए। दोनों शराब के नशे में थे। गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज का विरोध किया तो सीट से खींचकर मारपीट की। इसके बाद होटल परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की। होटल में मौजूद स्टाफ को भी पीटा। इसके बाद दोनों रसोई में घुस गए। जहां पर रसोइया को गालीगलौज करने के साथ मारपीट करने लगे।

    उसने रसोई से भागकर अपनी जान बचाई। इसके बाद दोनों ने होटल में जमकर तोड़फोड़ की। दारोगा और सिपाही पहले भी शराब के लिए पैसा और फ्री खाना पैक करवाकर ले जाते रहे हैं। होटल में सफाई के लिए रखा वायपर से दारोगा ने फर्नीचर और शीशों को तोड़ दिया। पुलिसकर्मियों के हमले से होटल का स्टाफ भी सहम गया।

    इसके बाद धमकी देकर चले गए। उसने घटना की सीसीटीवी फुटेज के साथ हेल्पलाइन नंबर 1076 पर शिकायत दर्ज कराई है। शुक्रवार को सुबह पूरे घटनाक्रम की सीसीटीवी कैमरों की फुटेज प्रसारित हो गई। अधिकारी हरकत में आ गए। एसएसपी सतपाल अंतिल ने सीओ आशीष प्रताप सिंह को जांच के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद शाम को एसएसपी ने चौकी इंचार्ज सुरेंद्र कुमार और सिपाही रजत बालियान को निलंबित करते हुए विभागीय जांच बैठा दी।

     

    मामला संज्ञान में आने के बाद पूरे मामले की जांच कराने के बाद चौकी इंचार्ज और सिपाही को निलंबित किया गया है। दोनों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जा रही है।

    - सतपाल अंतिल, एसएसपी


