मुरादाबाद: वर्दी का रौब! आधी रात को फ्री खाना न देने पर पुलिसकर्मियों ने होटल में मचाया तांडव, CCTV फुटेज ने दिलाई सजा

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा के इंडियन होटल में आधी रात पहुंचे चौकी इंचार्ज और सिपाही को खाना नहीं मिला। होटल बंद होने के बाद भी खाना नहीं मिलने पर दोनों भड़क गए। होटल संचालक से मारपीट की। होटल में घुसकर तोड़फोड़ करने के साथ रसोई में कर्मचारियों को भी पीटा। पूरे घटनाक्रम का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। शाम को एसएसपी ने सीओ की रिपोर्ट पर चौकी इंचार्ज सुरेंद्र कुमार और सीओ रजत को निलंबित कर दिया।

साथ ही विभागीय जांच बैठा दी है। नगर में तिकोनिया बस स्टैंड के निकट इंडियन होटल नाम से शारिक खान का खाने का होटल है। गुरुवार की रात करीब बारह बजे कस्बा इंचार्ज सुरेंद्र सिंह, सिपाही रजत बालियान होटल में पहुंच गए। कस्बा इंचार्ज वर्दी में थे, जबकि सिपाही रजत सादी वर्दी में था। होटल संचालक शारिक खान के अनुसार कस्बा इंचार्ज और सिपाही ने खाना मांगा।

खाना खत्म होने पर मना किया तो दारोगा और सिपाही आगबबूबा हो गए। दोनों शराब के नशे में थे। गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज का विरोध किया तो सीट से खींचकर मारपीट की। इसके बाद होटल परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की। होटल में मौजूद स्टाफ को भी पीटा। इसके बाद दोनों रसोई में घुस गए। जहां पर रसोइया को गालीगलौज करने के साथ मारपीट करने लगे।

उसने रसोई से भागकर अपनी जान बचाई। इसके बाद दोनों ने होटल में जमकर तोड़फोड़ की। दारोगा और सिपाही पहले भी शराब के लिए पैसा और फ्री खाना पैक करवाकर ले जाते रहे हैं। होटल में सफाई के लिए रखा वायपर से दारोगा ने फर्नीचर और शीशों को तोड़ दिया। पुलिसकर्मियों के हमले से होटल का स्टाफ भी सहम गया।