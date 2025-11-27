बुर्के में आए बदमाशों का दुस्साहस! गाड़ी से बांधकर PNB का ATM उखाड़ा, नई फुटेज में पांचवां आरोपी भी कैद
मुरादाबाद ATM लूटकांड: बुर्का पहने 5 बदमाशों ने ब्रीजा कार से ATM को बांधकर उखाड़ा और 7 लाख रुपये लूटे। सीसीटीवी में पांचवां बदमाश कैद; पुलिस को स्थानीय कनेक्शन का संदेह। अमरोहा में ATM बरामद, जांच टीमें दिल्ली-NCR में सक्रिय हैं।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। बुर्का पहनकर लोकोशेड से पीएनबी का एटीएम लूटने वाले बदमाशों की एक और फुटेज सामने आई है। यह फुटेज एटीएम में लगे कैमरे की है जिसमें चौकाने वाले तथ्य सामने आए। जिस ब्रीजा कार से बदमाश आए थे, वह बैक कर उन्होंने एटीएम गेट पर लगाई। करीब पांच फिट एक लोहे के पाइप से पहले एटीएम को हिलाया। फिर गाड़ी से क्लिप वाला लोहे का तार एटीएम में बांधा और फिर उसे उखाड़कर भाग गए।
बदमाश साथ में करीब पांच फीट का एक लोहे का पाइप भी लेकर आए थे। इस फुटेज में एक और बदमाश दिखा जिसके बाद अब इनकी संख्या पांच हो गई है। इससे पहले सामने आई सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में चार बदमाश कैद दिखे थे। लिहाजा, सामने आए तथ्यों के बाद पुलिस भी यह मान रही है कि बिना किसी स्थानीय बदमाश की मिलीभगत के बदमाश यह दुस्साहस नहीं कर सकते।
शुरुआती इनपुट के आधार पर बदमाशों की तलाश में मुरादाबाद पुलिस की तीन अलग-अलग टीमों ने गाजियाबाद, गुड़गांव और दिल्ली में डेरा डाल दिया है। नगर निगम के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से बीते 15 दिनों की सीसीटीवी फुटेज पर भी एक टीम काम कर रही है। जिसमें बदमाश पीलीकोठी और फव्वारा चौक पर भी कैद दिखे।
लोकोशेड के पास पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की आइसीडी (इनलैंड कंटेनर डिपो) शाखा है। शाखा में प्रवेश करने के लिए बने मुख्य द्वार के बगल में ही सड़क किनारे एटीएम है। मंगलवार की रात 2.56 पर ब्रीजा कार से बदमाश आए और एटीएम उखाड़कर भाग गए। सुबह बैंक खुली तो घटना की जानकारी हुई। पुलिस की टीमें लगीं। तब अमरोहा के रजबपुर में एटीएम बरामद हुआ। उसमे से कैश गायब था।
बैंककर्मियों ने गायब रकम सात लाख रुपये बताई। जांच आगे बढ़ी। पता चला कि वारदात के समय बुर्के में आगे आए बदमाश ने तुरंत ही एटीएम में लगे कैमरों पर काला स्प्रे डाल दिया जिससे अंधेरा छा गया। लिहाजा, घटनास्थल के आस-पास के साथ दिल्ली रोड तक की फुटेज देखी गई। घटनास्थल के पास ही बदमाश रात 2.26 से रेकी करते दिखे। जिसमें बारी-बारी से एक-एक गाड़ी से उतरकर रेकी करता दिखा।
बुधवार को पुलिस ने बरामद एटीएम के कैमरे की फुटेज पर काम शुरू किया जिसमें बदमाश कैद दिखी। स्पष्ट हुआ कि बदमाशों ने क्लिक वाला लोहे का तार एटीएम से बांधकर एटीएम में बांधा। एक बदमाश में एकदम से गाड़ी बढ़ाई जिससे एटीएम उखड़ गया। ड्राइवर स्टीयरिंग संभाले रहा। शेष ने एटीएम गाड़ी में लादा और भाग निकले। बदमाशों की अंतिम लोकेशन अमरोहा ही मिली है।
इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि बदमाश इसके आगे किसी लिंक मार्ग से भागे हैं। अब तब की जांच में यह भी अंदेशा जताया गया है कि बदमाशों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए गलशहीद स्थित इंडियन बैंक के एटीएम में छेड़छाड़ की कोशिश की जिससे लोकोशेड मामले में पुलिस किसी भी स्थानीय कनेक्शन की ओर ध्यान ना दे। बदमाशों को पता था कि गलशहीद वाले एटीएम का अलार्म सिस्टम ठीक है। लिहाजा, उसमें छेड़छाड़ पर सिस्टम अलर्ट हो जाता। ऐसे में वहां जाने का मकसद सिर्फ गुमराह करने से था।
घटना के राजफाश के लिए गठित पांच टीमें अलग-अलग बिंदुओं पर काम कर रहीं हैं। कुछ इनपुट हाथ लगे हैं जिससे अन्य सुराग जुटाए जा रहे हैं। जल्द ही घटना का राजफाश किया जाएगा।
- सतपाल अंतिल, एसएसपी
