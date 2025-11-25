मुरादाबाद में एटीएम लूट: पीएनबी का ATM उखाकर ले गए बदमाश, सात लाख रुपये था कैश
मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र में बदमाशों ने पीएनबी के एटीएम को उखाड़कर चोरी कर लिया, जिसमें सात लाख रुपये थे। एटीएम अमरोहा के रजबपुर में मिला, लेकिन पैसे गायब थे। पुलिस जांच कर रही है और मान रही है कि बदमाश दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के हो सकते हैं।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सिविल लाइन क्षेत्र में मंगलवार तड़के बदमाशों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। बदमाश लोकोशेड पुल के पास स्थित पीएनबी के एटीएम को उखाड़ ले गए। मंगलवार सुबह बैंक खुलने के बाद इसका पता चला। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एटीएम मशीन अमरोहा के रजबपुर में मिला है। एटीएम मशीन में करीब सात लाख रुपये थे जो गायब हैं।
सड़क किनारे से एटीएम मशीन उखाड़ ले गए बदमाश, सात लाख थे रुपये
सिविल लाइन क्षेत्र में लोकोशेड कंटेनर डिपो के पास पंजाब नेशनल बैंक की आईसीडी ब्रांच स्थित है। इसका एक एटीएम बाहर की ओर सड़क पर लगा है। मंगलवार सुबह 10 बजे जब बैंककर्मी पहुंचे तो देखा एटीएम रूम से मशीन गायब है। इसका सूचना तत्काल पुलिस को दी गई।
फील्ड यूनिट ने की पड़ताल
सीओ क्राइम वरुण कुमार और एसएचओ सिविल लाइंस मनीष सक्सेना सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गए। फारेंसिक विभाग की फील्ड यूनिट मौके पर बुलाकर जांच पड़ताल कर साक्ष्य संकलन कराया गया। बैंक अधिकारियों ने पुलिस को बताया कि सोमवार को एटीएम में आठ लाख की नकदी डाली गई थी, जिसमें से करीब एक लाख रुपये ग्राहकों ने निकाल लिया। गायब हुए एटीएम में करीब सात लख रुपए की नकदी थी। बदमाश पूरा एटीएम मशीन ही उखाड़ कर ले गए।
रजबपुर थाना क्षेत्र के पास फेंक गए मशीन
पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र में बदमाश एटीएम मशीन को फेंक कर भाग गए हैं। माना जा रहा है कि बदमाश दिल्ली राजस्थान या हरियाणा के हो सकते हैं क्योंकि उनको उसी ओर भागते हुए देखा गया। इस संबंध में एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने कहा कि पुलिस टीमें लगा दी गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।