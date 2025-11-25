मुरादाबाद में एटीएम लूट: पीएनबी का ATM उखाकर ले गए बदमाश, सात लाख रुपये था कैश

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सिविल लाइन क्षेत्र में मंगलवार तड़के बदमाशों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। बदमाश लोकोशेड पुल के पास स्थित पीएनबी के एटीएम को उखाड़ ले गए। मंगलवार सुबह बैंक खुलने के बाद इसका पता चला। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एटीएम मशीन अमरोहा के रजबपुर में मिला है। एटीएम मशीन में करीब सात लाख रुपये थे जो गायब हैं।

सिविल लाइन क्षेत्र में लोकोशेड कंटेनर डिपो के पास पंजाब नेशनल बैंक की आईसीडी ब्रांच स्थित है। इसका एक एटीएम बाहर की ओर सड़क पर लगा है। मंगलवार सुबह 10 बजे जब बैंककर्मी पहुंचे तो देखा एटीएम रूम से मशीन गायब है। इसका सूचना तत्काल पुलिस को दी गई।

फील्ड यूनिट ने की पड़ताल सीओ क्राइम वरुण कुमार और एसएचओ सिविल लाइंस मनीष सक्सेना सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गए। फारेंसिक विभाग की फील्ड यूनिट मौके पर बुलाकर जांच पड़ताल कर साक्ष्य संकलन कराया गया। बैंक अधिकारियों ने पुलिस को बताया कि सोमवार को एटीएम में आठ लाख की नकदी डाली गई थी, जिसमें से करीब एक लाख रुपये ग्राहकों ने निकाल लिया। गायब हुए एटीएम में करीब सात लख रुपए की नकदी थी। बदमाश पूरा एटीएम मशीन ही उखाड़ कर ले गए।