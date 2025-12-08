बनेंगे या कटेंगे? UP Board Exam Centre को लेकर स्कूलों में बेचैनी, दूरी और मानकों पर जांच तेज

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। माध्यमिक शिक्षा परिषद उप्र बोर्ड परीक्षा के लिए जिले में परीक्षा केंद्रों को लेकर आई आपत्तियों के निस्तारण से पहले जांच तेज हो गई है। कुल 125 आपत्तियों के निस्तारण से पहले डीआइओएस और एसडीएम की टीमों आपत्ति दर्ज कराने वाले विद्यालयों में जाकर जांच कर रहे हैं।

इस बार लगभग आधा दर्जन ऐसे विद्यालय हैं जो हर साल परीक्षा केंद्र बनते आए थे, लेकिन इस बार उप्र बोर्ड की प्रारंभिक सूची में उनके नाम शामिल नहीं हुए। इन विद्यालयों ने अपनी आपत्ति में कहा कि उनका परीक्षा केंद्र बनने का रिकार्ड बेदाग है, मानक पूरे हैं, इसलिए उन्हें केंद्र सूची में शामिल किया जाए।

आपत्ति निस्तारण के दौरान ऐसे सभी विद्यालयों की जांच की जा रही है और मानक सही पाए गए तो उनके केंद्र बनाए जाएंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 11 दिसंबर को होने वाली बैठक में सभी 125 आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद अंतिम परीक्षा केंद्र सूची तैयार कर उप्र बोर्ड को भेज दी जाएगी।

जिन विद्यालयों का केंद्र इस बार नहीं बन पाया और उन्होंने आपत्ति लगाई है, उनके आवेदन को गंभीरता से लिया जा रहा है। यदि जांच में पाया गया कि केंद्र हर साल बनता आया है, मानक पूरे हैं और कोई त्रुटि नहीं है, तो आपत्तियों के निस्तारण में उनके परीक्षा केंद्र जोड़ दिए जाएंगे। इस प्रक्रिया में किसी विद्यालय को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आपत्तियों में दी गई जानकारी के आधार पर ही जांच आगे बढ़ेगी और सब कुछ ठीक मिलने पर उप्र बोर्ड को परीक्षा केंद्र बनाने की संस्तुति कर दी जाएगी।