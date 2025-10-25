शव की नहीं हुई पहचान, पुलिस ने कराया अंतिम संस्कार

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद :पाकबड़ा में फ्लाईओवर से फेंककर जिस महिला की हत्या की गई उसकी पहचान पुलिस शुक्रवार को भी नहीं कर पाई। पोस्टमार्टम हुए 48 घंटे होने के बाद पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार करा दिया। अब महिला की पहचान की गुत्थी उलझती जा रही है। पुलिस का हर तंत्र फेल हो गया है। अब पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर महिला के शव की कैसे पहचान हो। पुलिस अब ज्यादातर जिलों की पुलिस से संपर्क कर महिला के फोटो भेज रही है।

मंगलवार तड़के करीब चार बजे बागड़पुर फ्लाईओवर के नीचे किसी महिला का शव पड़ा होने की जानकारी पुलिस को मिली थी। पुलिस ने पहुंचकर आसपास के लोगों को बुलाकर शव की पहचान कराने का प्रयास किया। जांच में महिला की हत्या कर शव फेंकने की बात सामने आई थी। महिला को चेहरे के अनुसार पुलिस उत्तराखंड की मान रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में चोट लगने से महिला की मृत्यु होने की पुष्टि हुई थी। सोमवार की रात में किसी वक्त महिला को जबरन फ्लाईओवर से नीचे फेंका गया था। तभी से पुलिस महिला की पहचान कराने में जुटी है।