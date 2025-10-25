Language
    शव की नहीं हुई पहचान, पुलिस ने कराया अंतिम संस्कार

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 03:46 PM (IST)

    मुरादाबाद के पाकबड़ा में फ्लाईओवर से फेंकी गई अज्ञात महिला की पहचान पुलिस नहीं कर पाई। पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस महिला की पहचान के लिए अन्य जिलों से संपर्क कर रही है और उत्तराखंड में भी तलाश जारी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। सीसीटीवी फुटेज से भी कोई मदद नहीं मिली।

    प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद :पाकबड़ा में फ्लाईओवर से फेंककर जिस महिला की हत्या की गई उसकी पहचान पुलिस शुक्रवार को भी नहीं कर पाई। पोस्टमार्टम हुए 48 घंटे होने के बाद पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार करा दिया। अब महिला की पहचान की गुत्थी उलझती जा रही है। पुलिस का हर तंत्र फेल हो गया है। अब पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर महिला के शव की कैसे पहचान हो। पुलिस अब ज्यादातर जिलों की पुलिस से संपर्क कर महिला के फोटो भेज रही है।

    मंगलवार तड़के करीब चार बजे बागड़पुर फ्लाईओवर के नीचे किसी महिला का शव पड़ा होने की जानकारी पुलिस को मिली थी। पुलिस ने पहुंचकर आसपास के लोगों को बुलाकर शव की पहचान कराने का प्रयास किया। जांच में महिला की हत्या कर शव फेंकने की बात सामने आई थी। महिला को चेहरे के अनुसार पुलिस उत्तराखंड की मान रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में चोट लगने से महिला की मृत्यु होने की पुष्टि हुई थी। सोमवार की रात में किसी वक्त महिला को जबरन फ्लाईओवर से नीचे फेंका गया था। तभी से पुलिस महिला की पहचान कराने में जुटी है।

    रामपुर से लेकर गजरौला तक हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल ली। फुटेज में कुछ नहीं दिखा। पुलिस ने कई जनपदों की पुलिस को महिला के फोटो भेजे, लेकिन कही से कोई सुराग नहीं मिला। ऐसे में शुक्रवार को दोपहर पुलिस ने महिला के शव का अंतिम संस्कार करवा दिया। थानाध्यक्ष योगेश कुमार ने बताया कि महिला की पहचान करने का प्रयास किए जा रहे हैं। दस से अधिक जनपदों की पुलिस से संपर्क किया है। पुलिस की एक टीम उत्तराखंड भी भेजी गई है। वहां की पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है।

