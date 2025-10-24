Language
    मुरादाबाद के मदरसे में चंडीगढ़ निवासी 8वीं की छात्रा से मांगा वर्जिनिटी सर्टिफिकेट, न देने पर नाम काटकर थमा दी टीसी

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 03:10 PM (IST)

    मुरादाबाद के एक मदरसे में चंडीगढ़ की छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा गया। सर्टिफिकेट न देने पर उसका नाम काटकर टीसी दे दी गई और फीस भी वापस नहीं की गई। छात्रा के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि मदरसे ने छात्रा के नाबालिग होने की बात को भी अनसुना कर दिया।

    छात्रा ने सातवीं पास कर ली और आठवीं में प्रवेश होना है।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। पाकबड़ा क्षेत्र के एक मदरसे में चंडीगढ़ निवासी छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा गया। आरोप है कि मेडिकल कराके सर्टिफिकेट देने से मना करने पर छात्रा का नाम काटकर उसे टीसी थमा दी गई। उसकी फीस भी मदरसे ने हड़प ली। छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की है।

    चंडीगढ़ निवासी छात्रा के पिता ने बीते दिनों एसएसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि उनकी 13 वर्षीय बेटी पाकबड़ा के दिल्ली रोड लोधीपुर स्थित एक मदरसे में पढ़ती है। शिकायतकर्ता के अनुसार साल 2024 में उन्होंने बेटी का मदरसे में सातवीं कक्षा में दाखिला कराया था। उस समय एडमिशन के नाम पर 35 हजार रुपये भी जमा करा लिए। इस साल बेटी ने सातवीं पास कर ली और आठवीं में प्रवेश होना है।

    छात्रा के पिता के अनुसार उनकी पत्नी को प्रयागराज में मायके में जाना था। उनकी गैर मौजूदगी में खाने की दिक्कत को देखते हुए 16 जुलाई को बेटी को मदरसे से बुलाकर ले गए थे। जब पत्नी वापस लौटी तो 21 अगस्त को बेटी को लेकर मदरसे में छोड़ने पहुंची। आरोप है कि वहां मदरसा एडमिशन इंचार्ज और प्रिंसिपल ने बेटी को अंदर नहीं घुसने दिया। मदरसे वालों ने कहा कि पहले बेटी का मेडिकल कराके वर्जिनिटी सर्टिफिकेट लाओ तभी अंदर प्रवेश देंगे।

    जब बेटी ने नाबालिग होने की बात कहते हुए मेडिकल कराने से मना किया तो मदरसे वाले भड़क गए और गाली गलौज करने लगे। मदरसे ने टीसी काट कर छात्रा की मां को थमा दिया और कहा कि दोबारा यहां मत आना। जिसके बाद कई बार मान मनौव्वल करने के बाद भी छात्रा को मदरसे में प्रवेश नहीं दिया गया। परेशान होकर छात्रा के पिता ने बीते 14 अक्तूबर को एसएसपी सतपाल अंतिल से शिकायत की। एसएसपी ने पाकबड़ा एसओ को जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।