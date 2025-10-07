Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर तीन युवकों ने किया युवती से दुष्कर्म, दो भाइयों समेत तीन के खिलाफ FIR दर्ज

    By sachin choudhary Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 09:04 PM (IST)

    युवती को बहाने से बुलाकर तीन युवक होटल के कमरे में ले गए। युवती को नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर तीनों ने दुष्कर्म किया। बाद में किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर मूंढापांडे क्षेत्र के गांव अफजलपुर निवासी मुश्ताक उसके भाई मुस्लिम और रामपुर के टांडा निवासी दोस्त इकबाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

    prefferd source google
    Hero Image
    नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर तीन युवकों ने किया युवती से दुष्कर्म।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। युवती को बहाने से बुलाकर तीन युवक होटल के कमरे में ले गए। युवती को नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर तीनों ने दुष्कर्म किया। बाद में किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर मूंढापांडे क्षेत्र के गांव अफजलपुर निवासी मुश्ताक, उसके भाई मुस्लिम और रामपुर के टांडा निवासी दोस्त इकबाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मूंढापांडे क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने बीते दिनों एसएसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि गांव अफजलपुर निवासी मुश्ताक से उसकी जानपहचान हो गई थी। 29 अगस्त को मुश्ताक ने जरूरी काम के बहाने मुरादाबाद बुलाया। बुलाने पर युवती पहुंच गई।

    मुश्ताक के साथ उसका भाई मुस्लिम और रामपुर के टांडा क्षेत्र के गांव कुतुकपुर निवासी इकबाल भी मौजूद थे। उसी समय मुश्ताक ने कहा कि कहीं बैठकर बात करते हैं और रेलवे स्टेशन के सामने स्थित एक होटल में ले गया। होटल में आरोपित मुश्ताक ने उसे पीने के लिए कोल्डड्रिंक दी जो नशीली थी। इसके बाद तीनों ने दुष्कर्म किया।

    विरोध करने पर आरोपितों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद युवती ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। बाद में युवती ने एसएसपी को शिकायती पत्र दिया। एसएसपी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने तीनों आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

    इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर आरोपित मुश्ताक, उसके भाई मुस्लिम और साथी इकबाल के खिलाफ दुष्कर्म, आपराधिक षड़यंत्र, धमकी देने समेत अन्य गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- मैं आज मरने वाला हूं..., भाई को फोन करके बोला युवक; फिर खून से लथपथ मिला शव