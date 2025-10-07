नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर तीन युवकों ने किया युवती से दुष्कर्म, दो भाइयों समेत तीन के खिलाफ FIR दर्ज

युवती को बहाने से बुलाकर तीन युवक होटल के कमरे में ले गए। युवती को नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर तीनों ने दुष्कर्म किया। बाद में किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर मूंढापांडे क्षेत्र के गांव अफजलपुर निवासी मुश्ताक उसके भाई मुस्लिम और रामपुर के टांडा निवासी दोस्त इकबाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

मूंढापांडे क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने बीते दिनों एसएसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि गांव अफजलपुर निवासी मुश्ताक से उसकी जानपहचान हो गई थी। 29 अगस्त को मुश्ताक ने जरूरी काम के बहाने मुरादाबाद बुलाया। बुलाने पर युवती पहुंच गई।

मुश्ताक के साथ उसका भाई मुस्लिम और रामपुर के टांडा क्षेत्र के गांव कुतुकपुर निवासी इकबाल भी मौजूद थे। उसी समय मुश्ताक ने कहा कि कहीं बैठकर बात करते हैं और रेलवे स्टेशन के सामने स्थित एक होटल में ले गया। होटल में आरोपित मुश्ताक ने उसे पीने के लिए कोल्डड्रिंक दी जो नशीली थी। इसके बाद तीनों ने दुष्कर्म किया।

विरोध करने पर आरोपितों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद युवती ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। बाद में युवती ने एसएसपी को शिकायती पत्र दिया। एसएसपी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने तीनों आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।