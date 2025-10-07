मैं आज मरने वाला हूं..., भाई को फोन करके बोला युवक; फिर खून से लथपथ मिला शव
मुरादाबाद में एक युवक का शव कुंदरकी में मिला जो अपनी मौसेरी बहन की शादी का निमंत्रण देने गया था। युवक ने अपने भाई को फोन पर मरने की बात कही थी। पुलिस जांच कर रही है कि यह आत्महत्या है या हत्या। मृतक के गले पर चोट के निशान मिले हैं। पारिवारिक विवाद के चलते पहले भी आत्महत्या के प्रयास किए थे।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मौसेरी बहन की शादी का निमंत्रण देने गए युवक ने मंगलवार को दोपहर अपने भाई को फोन करके कहा कि मैं आज मरने वाला हूं.. और इसके बाद फोन काट दिया। भाई ने दोबारा फोन मिलाया, लेकिन रिसीव नहीं हुआ। उधर, कुंदरकी क्षेत्र में युवक का खून से लथपथ शव मिला। सूचना पर स्वजन पहुंच गए। उन्होंने शव की शिनाख्त राहुल निवासी कासमपुर जगरूप थाना बनियाठेर संभल के रूप में की। युवक ने खुदकुशी की है या फिर उसकी हत्या हुई है, पुलिस जांच में जुटी है। युवक के गले पर चोट के निशान हैं। गले में कोई नुकीली कील से हमला किया गया है।
जनपद संभल के थाना बनियाठेर क्षेत्र के गांव कासमपुर जगरूप निवासी राहुल कुमार मुरादाबाद के एक फर्म में काम करता था। दस अक्टूबर को राहुल कुमार की मौसेरी बहन निशा निवासी मिलक खाबरी की शादी है।
राहुल मंगलवार को मौसेरी बहन की शादी का निमंत्रण देने के लिए अपनी दूसरी मौसी वीरवती निवासी मौसमपुर कुंदरकी के घर गया था। निमंत्रण देने के बाद वापस लौट आया। करीब 12 बजे अपने भाई अनिकेत को राहुल ने फोन किया और कहा कि अब मैं मरने वाला हूं अगर मिलना है तो कुंदरकी के जीरो पाइंट के पास आ जाओ, यह सुनकर अनिकेत स्वजन के साथ बाइक लेकर निकल पड़े।
जब तक जीरो पाइंट के पास पहुंचे तो देखा की भीड़ लगी हुई थी। राहुल का शव पड़ा हुआ था। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। राहुल कुमार का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था। गले में किसी नुकीली कील से हमला किया गया था।
एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि मृतक के स्वजन ने बताया है कि स्वजन से दो साल पहले राहुल का विवाद हुआ था। उस समय भी उसने खुदकुशी करने का प्रयास किया था। बिजली का तार पकड़ लिया था। जिसके पास उसका उपचार कराया गया था। नौ माह पहले भी फंदे पर लटककर खुदकुशी करने का प्रयास किया था, लेकिन तब भी बचा लिया था। मंगलवार को भी अपने भाई को फोन करके मरने की बात कही थी।
मामला खुदकुशी का लग रहा है, लेकिन जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। मृतक के स्वजन ने कोई शिकायती पत्र नहीं दिया है।
