मुरादाबाद में बारिश से बदला मौसम, ठंडी हवाओं और गलन ने लोगों को हल्की सर्दी का कराया अहसास
मुरादाबाद में मंगलवार सुबह हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। तापमान में गिरावट दर्ज की गई जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि कामकाजी लोगों को दफ्तर जाने में थोड़ी परेशानी हुई क्योंकि सड़कों पर पानी जमा हो गया था। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मंगलवार सुबह से ही शहर का मौसम पूरी तरह बदला-बदला नजर आया। रात से ही हल्की ठंड महसूस हो रही थी और सुबह करीब सात बजे से रुक-रुक कर बारिश का दौर शुरू हो गया। यह बारिश लगभग सुबह 10 बजे तक जारी रही। बारिश की बूंदों ने जहां मौसम को खुशनुमा बना दिया, वहीं कामकाजी लोगों को दफ्तर और बाजार तक पहुंचने में थोड़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। सड़कों पर जगह-जगह पानी जमा हो गया, जिससे वाहन चालकों को दिक्कतें हुईं।
बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और गलन का असर दोपहर तक महसूस किया गया। बदलते मौसम ने गर्मी से परेशान लोगों को राहत दी और लोगों ने इस अचानक मिले ठंडेपन का आनंद लिया। हालांकि, हल्की ठंडक ने सुबह के समय घर से निकलने वालों को थोड़ा परेशान किया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में हल्की बूंदाबांदी जारी रह सकती है।
बारिश की वजह से हवा में नमी बढ़ी है और ठंडी हवाओं ने मौसम को और भी सुहाना बना दिया है। कई इलाकों में लोग बारिश का आनंद लेते हुए नजर आए। सुबह कामकाजी वर्ग, खासकर दफ्तर जाने वाले कर्मचारी को कठिनाई झेलनी पड़ी। बारिश के चलते लोग छाते और रेनकोट लेकर बाहर निकले। शहर की गलियों और बाजारों में हल्की रौनक भी देखने को मिली। सोमवार रात भी मौसम ने करवट ली। पूरी रात लोगों ने ठंड का अहसास किया।
घरों में कुछ देर के लिए सुबह के समय पंखे तक बंद करने पड़ गए। सुबह से ही बारिश शुरु हो गई। हालांकि मंगलवार दोपहर तक सूरज तो निकला। लेकिन, बारिश के कारण इसकी तपीस से राहत मिली।
