जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। त्योहारों के मद्देनज़र यात्रियों की सुविधा के लिए राजगीर से हरिद्वार तक स्पेशल ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन संख्या 03223 राजगीर से हरिद्वार के लिए 10 अक्टूबर से 26 दिसंबर तक चलेगी। जबकि वापसी में ट्रेन संख्या 03224 हरिद्वार से राजगीर के लिए 11 अक्टूबर 2025 से 27 दिसंबर तक संचालित होगी।

मुख्य रूप से प्रयागराज, जौनपुर, अयोध्या, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, नजीबाबाद और अंत में हरिद्वार में ट्रेन पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 03223 राजगीर से सुबह 7:15 बजे प्रस्थान करेगी और मुरादाबाद मंडल में सात बजे अयोध्या, 8:50 बजे जौनपुर, 10:35 बजे शाहजहांपुर, 2:06 बजे बरेली, 3:38 बजे मुरादाबाद, 5:15 बजे नजीबाबाद पहुंचेगी तथा नौ बजे हरिद्वार पहुंचेगी।