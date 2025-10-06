मुरादाबाद में सोमवार को दोपहर करीब तीन बजे प्रशासन की टीम सपा कार्यालय खाली कराने पहुंची। टीम का नेतृत्व एसीएम प्रथम प्रिंस वर्मा कर रहे थे। सपा नेता मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है इसलिए कार्यालय खाली नहीं किया जा सकता। प्रशासन ने सपा नेताओं को चार दिन की मोहलत दी है।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सोमवार को दोपहर करीब तीन बजे प्रशासन की टीम सपा कार्यालय को खाली कराने के लिए पहुंच गई। टीम का नेतृत्व एसीएम प्रथम प्रिंस वर्मा कर रहे थे। टीम में सदर तहसीलदार आईएएस आदित्य श्रीवास्तव के अलावा सीओ सिविल लाइंस कुलदीप गुप्ता भी शामिल थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टीम के पहुंचने पर सपा कार्यालय में सपा के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की 10 अक्टूबर को पुण्यतिथि है। सपाई इसी की तैयारी को लेकर बैठक कर रहे थे। जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह, पूर्व विधायक हाजी रिजवान आदि ने टीम में शामिल अधिकारियों से बात की।