Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    समाजवादी पार्टी के कार्यालय को 4 द‍िन में करवा ल‍िया जाएगा खाली! प्रशासन ने दी मोहलत

    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 05:00 PM (IST)

    मुरादाबाद में सोमवार को दोपहर करीब तीन बजे प्रशासन की टीम सपा कार्यालय खाली कराने पहुंची। टीम का नेतृत्व एसीएम प्रथम प्रिंस वर्मा कर रहे थे। सपा नेता मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है इसलिए कार्यालय खाली नहीं किया जा सकता। प्रशासन ने सपा नेताओं को चार दिन की मोहलत दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    समाजवादी पार्टी के अध्‍यक्ष अखि‍लेश यादव।- फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सोमवार को दोपहर करीब तीन बजे प्रशासन की टीम सपा कार्यालय को खाली कराने के लिए पहुंच गई। टीम का नेतृत्व एसीएम प्रथम प्रिंस वर्मा कर रहे थे। टीम में सदर तहसीलदार आईएएस आदित्य श्रीवास्तव के अलावा सीओ सिविल लाइंस कुलदीप गुप्ता भी शामिल थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टीम के पहुंचने पर सपा कार्यालय में सपा के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की 10 अक्टूबर को पुण्यतिथि है। सपाई इसी की तैयारी को लेकर बैठक कर रहे थे। जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह, पूर्व विधायक हाजी रिजवान आदि ने टीम में शामिल अधिकारियों से बात की।

    सपा नेताओं ने कहा कि मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि के कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। मामला कोर्ट में विचारधीन है। इसलिए अभी कार्यालय को खाली नहीं किया जा सकता है। प्रशासन की टीम वार्ता के बाद सपा नेताओं को चार दिन की मोहलत देकर लौट आई। अब 11 अक्टूबर को कार्यालय खाली कराने के लिए प्रशासन की टीम कार्रवाई करेगी।

    यह भी पढ़ें- भाजपा नेता को धमकी देने वाला गिरफ्तार, DIG बनकर लोगों को धमकाने में जेल जा चुका है आरोपित