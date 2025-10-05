भाजपा नेता को धमकी देने वाला गिरफ्तार, DIG बनकर लोगों को धमकाने में जेल जा चुका है आरोपित
भाजपा नेता अभिनव कौशिक को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी चंद्रपाल सैनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को डीआईजी बताकर पहले भी लोगों से अवैध वसूली कर चुका है और इस सिलसिले में मुरादाबाद और बिजनौर में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में पता चला कि वह खबरों से नंबर लेकर लोगों को धमकी देता था। आरोपी पहले भी जेल जा चुका है।
राशिद चौधरी, हसनपुर। भाजपा के जिला महामंत्री अभिनव कौशिक को जान से मारने की धमकी देने के आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह खुद को डीआईजी बताकर पहले भी लोगों को धमका कर अवैध वसूली कर चुका है।
लोगों को धमकाने में उसके खिलाफ मुरादाबाद के सिविल लाइन और बिजनौर के चांदपुर थाने में एक-एक मुकदमा दर्ज है। आरोपित चंद्रपाल सैनी उर्फ जसवंत उर्फ डीआईजी देवलोक कॉलोनी थाना कोतवाली हापुड़ का निवासी है।
पुलिस पूछताछ में दी जानकारी
पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि आरोपित अखबारों में प्रकाशित खबरों को पढ़कर वादी/ अन्य व्यक्तियों तथा जनप्रतिनिधियों के फोन नंबर लेकर धमकी देने की घटनाएं कारित कर चुका है। 21 सितंबर 2025 को भाजपा के जिला महामंत्री एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूर्व ओएसडी अभिषेक कौशिक के छोटे भाई अभिनव कौशिक को रोड एक्सीडेंट कराकर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इससे पहले इसी थाना क्षेत्र के चक गुलाम अंबिया निवासी देवेंद्र को धमकी दी गई थी।
फोन पर धमकी देकर की थी 50 हजार की वसूली
रहरा थाना क्षेत्र के गांव ढकिया खादर निवासी ऋषिपाल सिंह को तीन वर्ष पहले फोन पर डरा धमकाकर 50 हजार रुपये की अवैध वसूली की गई थी। उसके बाद भी वह उनसे रुपयों की मांग करता रहा। पुलिस का कहना है कि वह खुद को सरकारी विभाग में उच्च पद पर डीआईजी बताकर लोगों से रुपये ऐंठने के साथ ही सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को मोबाइल फोन पर काम करने के नाम पर धमकी देता रहा है।
पुलिस ने बरामद किया ये सामान
सीओ दीप कुमार पंत ने बताया कि आरोपित के कब्जे से आठ मोबाइल के सिम, दो मोबाइल तथा एक नोटबुक जिसमें मोबाइल नंबर और नाम पता लिखे हैं बरामद किए गए हैं। वह जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन से 2024 तथा बिजनौर के चांदपुर थाने से वर्ष 2025 में प्राथमिकी दर्ज होने पर जेल जा चुका है।
