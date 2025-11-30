SIR: 4 दिसंबर की डेडलाइन से पहले सर्वर ने दिया धोखा, मतदाता फॉर्म भरने में बीएलओ और जनता बेहाल

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान में मतदाताओं को गणना-पत्र भरने के लिए अब बेहद कम समय बचा है। चार दिसंबर अंतिम तिथि है। ऐसे में इससे पहले प्रत्येक मतदाता अपना-अपना गणना-पत्र भर दे। अंतिम तिथि का इंतजार ना करे। इसके लिए शनिवार काे विशेष अभियान चलाया गया। प्रत्येक बूथ पर बीएलओ की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। इसका लाभ उठाने के लिए मतदाता भी बूथों पर खूब पहुंचे, मगर सर्वर बाधक बना दिखा।

इसका असर यह हुआ कि एक-एक फार्म को भरवाने में बीएलओ को काफी मशक्कत करनी पड़ी। विशेष अभियान की पड़ताल के लिए जागरण टीम शहर से लेकर देहात क्षेत्र में भी बूथों पर पहुंची। शहर में केसीएम स्कूल, बगला गांव शक्ति केंद्र, सूर्यनगर श्रीनाथ धर्मशाला वार्ड, सोनकपुर स्टेडियम पहुंची। यहां पर मतदाताओं की भीड़ दिखी। मगर, सर्वर की दिक्कत सभी बूथों पर सामने आई। देहात में भी कमोबेश यही स्थिति दिखी। कई बूथों पर मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र वापस न करना और दस्तावेज न उपलब्ध होने जैसी समस्याओं का भी असर दिखा।

कांठ : बाहरी महिला बीएलओ दिखी परेशान, नहीं लौटा रहे फार्म बेगमपुर ग्राम पंचायत में बूथ संख्या 34, 35 और 36 का भ्रमण किया। यहां बूथ संख्या 34 पर कार्यरत बीएलओ अंशु ने बताया कि 879 मतदाता गणना फार्म में से 719 ही वापस आए है, जबकि बूथ 35 पर 998 फार्म पूरे आए हैं। बूथ 36 पर 912 में से 892 गणना फार्म पूरे हो चुके हैं।

बीएलओ ने बताया कि गणना प्रपत्र बांट दिए जाने के बावजूद कई लोग उन्हें भरकर लौटा नहीं रहे हैं। कुछ मतदाता ऐसे हैं जिन्हें फार्म समझानें में भी मुश्किल हो रही है। बाहरी खासकर महिला बीएलओ को गांव में लोगों से फार्म वापस लेने में भी परेशानी हो रही है। बावजूद इसके 70% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है।

बिलारी : सर्वर डाउन होने से दिक्कत, मजदूरों को जानकारी नहीं कई बूथों पर बीएलओ सुबह से बैठकर गणना प्रपत्र भर रहे थे, लेकिन पोर्टल बार-बार डाउन होने की वजह से अपलोडिंग में देर हो रही है। बूथ 246 के बीएलओ मुशीर कादिर का कहना है कि, उनका 85% काम पूरा, हिमाचल-पंजाब में रह रहे मजदूर मतदाता नहीं मिल रहे। बूथ 252 पर काम कर रहे बीएलओ जयपाल सिंह के अनुसार 80% कार्य पूरा, घर बंद मिलने पर जानकारी नहीं मिल पा रही।

बीएलए के सहयोग से कई जगह काम ठीक चल रहा है, लेकिन सर्वर डाउन होना अभियान की सबसे बड़ी चुनौती है। बूथ नंबर 207 सहसपुर के बीएलओ सुल्तान अहमद के अनुसार कई दिन से पोर्टल सुचारु नहीं चल रहा है इस कारण प्रपत्रों की फीडिंग में विलंब हो रहा है।

भगतपुर : गांव-गांव दौड़कर बीएलओ जुटा रहे फार्म, 20% काम बाकी बेरखेड़ा चक में बीएलओ राजपाल सिंह सुबह बूथ पर बैठकर फार्म वापस आने का इंतजार करते रहे। जिसके बाद वह गांव में उन्होंने घर-घर जाकर फार्म एकत्रित किए। 1042 कुल प्रपत्र है जिनमें से 825 ही जमा हुए है। बीएलओ का कहना है कि स्टाफ की सूचना पर बूथ लौट आते हैं, अन्य समय गांव में जाकर फार्म लेते हैं, ताकि लक्ष्य समय से पूरा हो सके।

डिलारी : नहीं मिले दस्तावेज, दूसरे प्रांत के मायके वाली महिलाओं के भी रुके फार्म काजीपुरा में बीएलओ कासिम ने बताया कि 8 महिलाओं के पास 2003 की मतदाता सूची से संबंधित प्रमाण नहीं हैं, जिससे प्रपत्र पूरे करने में दिक्कत आ रही है। एक महिला द्वारा बंगाली भाषा में दस्तावेज देने से उसका अनुवाद कर पाना मुश्किल हो रहा है। एसडीएम ठाकुरद्वारा ने कई बूथों का निरीक्षण कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

काजीपुरा में समय पर प्रगति करने पर बीएलओ कासिम को सम्मानित भी किया गया। सुपरवाइजरों के अनुसार कई जगह दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण रुकावट आ रही है। क्षेत्र के 11 बूथो पर तैनात सुपरवाइजर विपेंद्र कुमार ने बताया कि बीएलओ को दस्तावेज उपलब्ध कराने में दिक्कत आ रही है।

ठाकुरद्वारा : लापरवाह मतदाता, कई घरों में अब तक नहीं पहुंचे प्रपत्र शरीफनगर के बूथ 72 पर बीएलओ सरमीन जहां ने बताया कि 1102 मतदाताओं में से 850 फार्म जमा हो चुके हैं। फार्म में भाग संख्या समेत कई गड़बड़ियां मिल रही हैं, जिन्हें मौके पर सुधारा जा रहा है। कई मतदाता अंतिम तिथि 4 दिसंबर को देखते हुए लापरवाही बरत रहे हैं। वहीं, बस स्टैंड नई बस्ती पूर्व की जुबैदा पत्नी स्व. सुलेमान ने शिकायत की कि उनके फार्म घर तक पहुंचे ही नहीं।

एसआइआर अभियान के अंतर्गत शनिवार और रविवार को बीएलओ अपने अपने बूथों पर रहकर मतदाताओं से गणना फार्म एकत्र करेंगे। एसडीएम प्रति सिंह के अनुसार दो दिवसीय विशेष कलेक्शन कैम्प लगाया जा रहा है। सभी मतदाता अपने अपने बूथों पर गणना फार्म वापस जमा कर दें। किसी मतदाता का फार्म बीएलओ को वापस नहीं मिला तो उसका नाम मतदाता सूची में नहीं आएगा।