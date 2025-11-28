SIR में पीलीभीत की वोटर लिस्ट से 58,532 मतदाता लापता, आपका नाम भी ASD सूची में है शामिल? तुरंत करें चेक

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिले के 14,67,988 मतदाता, 1,522 पोलिंग बूथ और इतनी ही संख्या में शामिल बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ), 172 सुपरवाइजर और बीएलओ की मदद के लिए लगाए गए 52 जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ पूरा जिला प्रशासन सिर्फ मतदाता सूची को संशोधित करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान में जुटे हुए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीएलओ ने गणना प्रत्रों को मतदाताओं से वापस लेकर बीएलओ एप के माध्यम से फार्म डिजिटाइज्ड कर रहे हैं। जिले में अब तक 9,02,062 मतदाताओं का डेटा डिजिटाइज्ड किया जा चुका है, जिसमें से 58,532 मतदाता एएसडी पाए गए (अब्सेंट, शिफ्टेड, डबल) पाए गए।

जिले की एएसडी सूची में शामिल 58,532 मतदाताओं में कई वर्ग के मतदाता शामिल हैं, जो कुल मतदाताओं का 3.99 प्रतिशत है। इसमें 19,478 मतदाता ऐसे शामिल थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं, बीएलओ के कई बार जाने के बावजूद 3,504 मतदाता अनुपस्थित मिले, जो अब रहते हैं या नहीं, यह पता नहीं हो रहा है।

जिले के 30,535 मतदाता तो अन्य जिलों, शहरों या देशों में शिफ्ट हो चुके हैं। इसमें 4,737 मतदाता ऐसे सामने आए जो पहले से दूसरे स्थानों की सूची में नामांकित है या दो बार नामांकित हैं। अन्य मदों की वजह से हटाए गए 278 मतदाता है, जिनका डेटा डिजिटाइज्ड नहीं किया जाएगा।

एएसडी मतदाताओं को लेकर बीएलओ लगातार संपर्क कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रह जाए। इसको लेकर तहसील स्तर और जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके एएसडी में शामिल मतदाताओं के बारे में अवगत कराया जाएगा।

जिले में मतदाता सूची के एसआइआर कार्य को सबसे पहले करने वाले आठ बीएलओ को बीते दिन डीएम की ओर से सम्मानित किया जा चुका है, जिनकी संख्या अब बढ़कर 20 से अधिक पहुंच चुकी है। अब तक 61.45 मतदाताओं को डेटा डिजिटाइज्ड किया जा चुका है, जबकि इसमें एएसडी सूची को शामिल कर लिया जाएगा तो यह 65.44 प्रतिशत एसआइआर कार्य किया जा चुका है।