    SIR में पीलीभीत की वोटर लिस्ट से 58,532 मतदाता लापता, आपका नाम भी ASD सूची में है शामिल? तुरंत करें चेक

    By Peeyush Dubey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 05:11 PM (IST)

    पीलीभीत जिले में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान में 58,532 मतदाता 'लापता' पाए गए हैं। इनमें मृत, अनुपस्थित, शिफ्ट हो चुके और दो बार नामांकित मतदाता शामिल हैं। बीएलओ डेटा डिजिटलीकरण में लगे हैं, और अब तक 61.45% कार्य पूरा हो चुका है। जिलाधिकारी ने बताया कि एएसडी श्रेणी के मतदाता बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं और राजनीतिक दल आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिले के 14,67,988 मतदाता, 1,522 पोलिंग बूथ और इतनी ही संख्या में शामिल बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ), 172 सुपरवाइजर और बीएलओ की मदद के लिए लगाए गए 52 जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ पूरा जिला प्रशासन सिर्फ मतदाता सूची को संशोधित करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान में जुटे हुए हैं।

    बीएलओ ने गणना प्रत्रों को मतदाताओं से वापस लेकर बीएलओ एप के माध्यम से फार्म डिजिटाइज्ड कर रहे हैं। जिले में अब तक 9,02,062 मतदाताओं का डेटा डिजिटाइज्ड किया जा चुका है, जिसमें से 58,532 मतदाता एएसडी पाए गए (अब्सेंट, शिफ्टेड, डबल) पाए गए।

    जिले की एएसडी सूची में शामिल 58,532 मतदाताओं में कई वर्ग के मतदाता शामिल हैं, जो कुल मतदाताओं का 3.99 प्रतिशत है। इसमें 19,478 मतदाता ऐसे शामिल थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं, बीएलओ के कई बार जाने के बावजूद 3,504 मतदाता अनुपस्थित मिले, जो अब रहते हैं या नहीं, यह पता नहीं हो रहा है।

    जिले के 30,535 मतदाता तो अन्य जिलों, शहरों या देशों में शिफ्ट हो चुके हैं। इसमें 4,737 मतदाता ऐसे सामने आए जो पहले से दूसरे स्थानों की सूची में नामांकित है या दो बार नामांकित हैं। अन्य मदों की वजह से हटाए गए 278 मतदाता है, जिनका डेटा डिजिटाइज्ड नहीं किया जाएगा।

    एएसडी मतदाताओं को लेकर बीएलओ लगातार संपर्क कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रह जाए। इसको लेकर तहसील स्तर और जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके एएसडी में शामिल मतदाताओं के बारे में अवगत कराया जाएगा।

    जिले में मतदाता सूची के एसआइआर कार्य को सबसे पहले करने वाले आठ बीएलओ को बीते दिन डीएम की ओर से सम्मानित किया जा चुका है, जिनकी संख्या अब बढ़कर 20 से अधिक पहुंच चुकी है। अब तक 61.45 मतदाताओं को डेटा डिजिटाइज्ड किया जा चुका है, जबकि इसमें एएसडी सूची को शामिल कर लिया जाएगा तो यह 65.44 प्रतिशत एसआइआर कार्य किया जा चुका है।

    जिले में अब तक 58,532 मतदाता ऐसे सामने आए हैं, जो एएसडी श्रेणी के हैं। अगर ऐसे मतदाताओं को कोई दिक्कत है तो बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। इसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी अपनी आपत्तियां बता सकते हैं, जिससे उनका निस्तारण किया जा सके।
    - ज्ञानेंद्र सिंह, डीएम पीलीभीत

    एएसडी सूची में मृत्यु वाले मतदाता, अनुपस्थित मतदाता, स्थायी रूप से शिफ्ट हुए मतदाता, पहले से नामांकित मतदाता व अन्य वजहों से हटाए गए मतदाता शामिल किए गए। नौ दिसंबर तक अपडेट होने वाली मतदाता सूची में एएसडी मतदाताओं को उनमें से कम कर दिया जाएगा।
    - प्रसून द्विवेदी, एडीएम वित्त एवं राजस्व, पीलीभीत