मुरादाबाद में गोली लगने से सैलून संचालक की मौत, शाम को टहलने के लिए घर से निकला था और सुबह मिला शव

मुरादाबाद के कुंदरकी नगर में सैलून संचालक मोहम्मद अजीम की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है क्योंकि अजीम मंगलवार शाम से ही लापता था और बुधवार सुबह उसका शव बरामद हुआ। परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है जिसके बाद पुलिस ने उन्हें शांत किया। एसपी देहात ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

घटनास्थल से बरामद मोबाइल की जांच करते सीओ अशोक कुमार