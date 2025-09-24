मुरादाबाद में गोली लगने से सैलून संचालक की मौत, शाम को टहलने के लिए घर से निकला था और सुबह मिला शव

Language
    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 02:26 PM (IST)

    मुरादाबाद के कुंदरकी नगर में सैलून संचालक मोहम्मद अजीम की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है क्योंकि अजीम मंगलवार शाम से ही लापता था और बुधवार सुबह उसका शव बरामद हुआ। परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है जिसके बाद पुलिस ने उन्हें शांत किया। एसपी देहात ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

    घटनास्थल से बरामद मोबाइल की जांच करते सीओ अशोक कुमार

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कुंदरकी नगर के मोहल्ला कायथान से सटे बछुआ बाग में सैलून संचालक मोहम्मद अजीम पुत्र मोहम्मद यासीन उर्फ लाला की गोली लगने से मृत्यु हो गई। शव के पास में ही तमंचा पड़ा मिला है। स्वजन ने हत्या की आशंका जताई है।

    मंगलवार देर शाम घर से बाहर घूमने निकला था

    अजीम मंगलवार देर शाम करीब सात बजे अपने घर बाहर घूमने को निकला था। तभी से वह गायब था। बुधवार को सुबह उसका शव मिला। हत्या पर स्वजन ने आक्रोश जताया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस के समझाने पर स्वजन शांत हुए। सूचना पर एसपी देहात कुमार आकाश सिंह पहुंच गए। फोरेंसिक टीम ने पहुंच कर साक्ष्य जुटाए। 