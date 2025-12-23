Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राशन कार्ड धारकों के लिए 'डेडलाइन' जारी, 25 दिसंबर तक ई-केवाईसी नहीं तो कटेगा लिस्ट से नाम

    By Anuj Mishra Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 12:24 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। 25 दिसंबर तक ई-केवाईसी (e-KYC) अपडेट करने की अंतिम तिथि है। अगर इस तारी ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। राशन कार्ड धारकों और गैस सब्सिडी लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। यदि आपने अभी तक ई-केवाइसी नहीं कराई है तो आपके पास महज 25 दिसंबर तक का समय है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन उपभोक्ताओं की ओर से ई-केवाइसी प्रक्रिया पूरी नहीं कराई जाएगी। उनका नाम सूची से काट दिया जाएगा। फिलहाल, 94.71 प्रतिशत ई-केवाइसी कर मुरादाबाद प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। करीब 50 हजार यूनिट कटने की उम्मीद है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिले में कुल 5 लाख 45 हजार राशन कार्ड धारक हैं। इसमें 30 हजार अंत्योदय कार्ड धारक और 5.15 पात्र गृहस्थी कार्ड धारक हैं। परिवार के सदस्यों को मिलाकर 5 लाख 45 हजार राशन कार्ड धारकों की यूनिट में संख्या 22 लाख 38 हजार 76 बैठती है। जिसमें करीब साढ़े 11 लाख यूनिट की ई-केवाइसी प्रक्रिया पूरी कराई जा चुकी है।

    ऐसे में ई-केवाइसी प्रक्रिया के तहत शेष बचे राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड में जुड़े परिवार के सभी सदस्यों का आधार वेरिफिकेशन करवाना होगा। फिर नजदीकी राशन की दुकान पर जाकर पीएओएस मशीन पर अंगूठा लगाना होगा। अगर परिवार का कोई सदस्य बाहर रहता है तो वह वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत किसी भी नजदीकी सरकारी राशन की दुकान पर जाकर ई-केवाइसी प्रक्रिया पूरी कर सकता है।

    पांच साल के ऊपर के बच्चों की भी ई-केवाइसी करानी होगी। ऐसा ना करने पर उस सदस्य का राशन मिलना बंद हो जाएगा। इसी तरह सब्सिडी का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को भी ई-केवाइसी हर हाल में कराना होगा। ई-केवाइसी ना कराने की दशा में सब्सिडी रोक दी जाएगी। आप अपनी गैस एजेंसी के मोबाइल एप के जरिये घर बैठे भी ई-केवाइसी करा सकते हैं।

    बढ़ेगी सुविधा...वन नेशन वन राशन कार्ड, कहीं से भी ले सकेंगे राशन

    प्रवासी मजदूर या दूसरे राज्यों में काम करने वाले मजदूर अब कहीं भी राशन ले सकेंगे। इसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड सुविधा शुरू की जा रही है। लाभार्थियों को राशन लेने के लिए अपना आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर बताना होगा। बायोमीट्रिक मिलान होते ही राशन मिल जाएगा।

    अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड के यह हैं मानक

    अंत्योदय राशन कार्ड गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को जारी किए जाते हैं। अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति परिवार 35 किलो राशन प्रति माह दिया जाता है। हर तीन महीने में चीनी मिलती है। पात्र गृहस्थी राशन के लिए शहरी क्षेत्र में तीन लाख रुपये सालाना से कम आय और ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख सालाना से कम आय सीमा के साथ अन्य मानक भी हैं। प्रति यूनिट के हिसाब से राशन दिया जाता है।

     

     

    94.71 प्रतिशत ई-केवाइसी कर मुरादाबाद प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। अपील है कि जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाइसी नर्ही कराई है, वह हर हाल में 25 दिसंबर तक करा लें। अन्यथा की दशा में नाम कट जाएगा।

    - अजय प्रताप सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी


    यह भी पढ़ें- मुरादाबाद में जिस किताब पर मचा बवाल, उसमें ऐसा क्या लिखा था कि चले डंडे?