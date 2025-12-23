राशन कार्ड धारकों के लिए 'डेडलाइन' जारी, 25 दिसंबर तक ई-केवाईसी नहीं तो कटेगा लिस्ट से नाम

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। राशन कार्ड धारकों और गैस सब्सिडी लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। यदि आपने अभी तक ई-केवाइसी नहीं कराई है तो आपके पास महज 25 दिसंबर तक का समय है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन उपभोक्ताओं की ओर से ई-केवाइसी प्रक्रिया पूरी नहीं कराई जाएगी। उनका नाम सूची से काट दिया जाएगा। फिलहाल, 94.71 प्रतिशत ई-केवाइसी कर मुरादाबाद प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। करीब 50 हजार यूनिट कटने की उम्मीद है।

जिले में कुल 5 लाख 45 हजार राशन कार्ड धारक हैं। इसमें 30 हजार अंत्योदय कार्ड धारक और 5.15 पात्र गृहस्थी कार्ड धारक हैं। परिवार के सदस्यों को मिलाकर 5 लाख 45 हजार राशन कार्ड धारकों की यूनिट में संख्या 22 लाख 38 हजार 76 बैठती है। जिसमें करीब साढ़े 11 लाख यूनिट की ई-केवाइसी प्रक्रिया पूरी कराई जा चुकी है।

ऐसे में ई-केवाइसी प्रक्रिया के तहत शेष बचे राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड में जुड़े परिवार के सभी सदस्यों का आधार वेरिफिकेशन करवाना होगा। फिर नजदीकी राशन की दुकान पर जाकर पीएओएस मशीन पर अंगूठा लगाना होगा। अगर परिवार का कोई सदस्य बाहर रहता है तो वह वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत किसी भी नजदीकी सरकारी राशन की दुकान पर जाकर ई-केवाइसी प्रक्रिया पूरी कर सकता है।

पांच साल के ऊपर के बच्चों की भी ई-केवाइसी करानी होगी। ऐसा ना करने पर उस सदस्य का राशन मिलना बंद हो जाएगा। इसी तरह सब्सिडी का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को भी ई-केवाइसी हर हाल में कराना होगा। ई-केवाइसी ना कराने की दशा में सब्सिडी रोक दी जाएगी। आप अपनी गैस एजेंसी के मोबाइल एप के जरिये घर बैठे भी ई-केवाइसी करा सकते हैं।

बढ़ेगी सुविधा...वन नेशन वन राशन कार्ड, कहीं से भी ले सकेंगे राशन प्रवासी मजदूर या दूसरे राज्यों में काम करने वाले मजदूर अब कहीं भी राशन ले सकेंगे। इसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड सुविधा शुरू की जा रही है। लाभार्थियों को राशन लेने के लिए अपना आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर बताना होगा। बायोमीट्रिक मिलान होते ही राशन मिल जाएगा।