मुरादाबाद में जिस किताब पर मचा बवाल, उसमें ऐसा क्या लिखा था कि चले डंडे?

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सिविल लाइंस क्षेत्र में धार्मिक किताब बांटने का विरोध के बाद पुलिस दोनों पक्षों में पंचायत करवाती रही, उधर आरोपितों ने रविवार को मझोला क्षेत्र किताबें बांटने वाले एक अध्यात्मिक गुरु के अनुयायी के साथ मारपीट कर दी। किताब बांट रही महिला के अलावा किताब खरीदने वाले को भी पीट दिया।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत किया। इस बार अध्यात्मिक गुरु के अनुयायी ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया है। सिविल लाइंस क्षेत्र के हिमगिरी कालोनी में 14 दिसंबर को कुछ लोग एक धार्मिक किताब बांट रहे थे। एक व्यक्ति ने धार्मिक किताब ले ली और उन्होंने किताब को पढ़कर देखी तो उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था।

इसके बाद किताब बांटने वाले भाग गए थे। पुलिस पहुंच गई थी। पुलिस ने जांच करने के बाद किताब बांटने वालों को चिन्हित कर लिया था। 18 दिसंबर को पुलिस ने किताब बांटने वाले को हरथला चौकी बुलाया। सूचना के बाद बजरंगदल के पदाधिकारी पहुंच गए थे। उन्होंने कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को वापस भेज दिया था।

अगले दिन फिर से दोनों पक्ष थाने पहुंचे थे, लेकिन विवाद का कोई समाधान नहीं निकला था। उधर रविवार को यही लोग मझोला क्षेत्र के मंडी में धार्मिक किताब बांटने के लिए पहुंच गए। इन्होंने एक व्यक्ति को किताब दी तो तभी दो युवक पहुंच गए। दोनों युवकों ने किताब बांट रही महिला पूजा निवासी कटघर के हाथ में डंडा मार दिया। किताब लेने वाले व्यक्ति को भी पीटा।

हंगामे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और किताब बांटने वालों को मंडी समिति चौकी पर लेकर पहुंची। किताब वितरित करने वाले लोगों ने मामले का शिकायती पत्र पुलिस को दिया है। इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि विवाद हुआ था। शिकायती पत्र मिला है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

गंभीर होता जा रहा मामला, पुलिस निपटाने में लगी धार्मिक किताब वितरण का मामला गंभीर होता जा रहा है। दोनों पक्ष अड़े हुए है। अध्यात्मिक गुरु के अनुयायी अपनी किताब को सही बता रहे हैं जबकि बजरंगदल के पदाधिकारी किताब के माध्यम से देवी देवताओं पर टिप्पणी करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस मामले को पुलिस गंभीरता से लेती नजर नहीं आ रही है। दो दिन तक सिविल लाइंस क्षेत्र में हंगामा रहा। पुलिस ने दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर मामले को निपटाने का प्रयास किया, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। इसी का नतीजा है कि रविवार को मारपीट हो गई।