    प्रस्ताव हुआ तैयार: मुरादाबाद की नई जेल का आधुनिक ब्लूप्रिंट, कैदियों को किसानी से जोड़ेंगे

    By Sachin Choudhary Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 11:10 PM (IST)

    मुरादाबाद की नई जेल 2000 बंदियों की क्षमता वाली होगी, जिसका प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी ने शासन को भेजा है। वर्तमान जेल में क्षमता से अधिक बंदी हैं। संभल में जमीन खरीद पूरी होने वाली है, जबकि अमरोहा में 60 एकड़ भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भेजा गया है। 

    मुरादाबाद जेल

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। जिले के मूंढ़ापांडे में बनने वाली जेल आधुनिक होगी। उसमें 30 और 60 कैदियों की क्षमता की बैरक बनेगी तो बैरक में डबल स्टोरी होगी। कैदी नीचे और ऊपर दोनों जगह रह सकेंगे। मुरादाबाद की जेल में महिला कैदियों के लिए अस्पताल की सुविधा नहीं है नई जेल में महिला कैदियों के बैरक में भी जिला अस्पताल होगा। 100 एकड़ में बनने वाली इस जेल में खेती हुआ करेगी। बंदी किसानी करेंगे तो उनके खेलने के लिए स्टेडियम भी बनाया जाएगा।

    इतना ही नहीं कार्यक्रम के लिए एक हाल भी बनाया जाएगा। वहीं संभल में जेल के लिए दो हेक्टेयर भूमि का बैनामा होना बाकी रह गया है। जबकि अमरोहा के गांव रसूलपुर गुर्जर में जेल बनाने के लिए अधिकारियों ने 60 एकड़ जमीन चिन्हित कर उसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। मुरादाबाद जिले की जेल का प्रस्ताव भी शासन को गया हुआ है। प्रस्ताव पास होते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

    मुरादाबाद मंडल के संभल और अमरोहा जिले में अभी तक जेल नहीं बनी है। जेल बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसी के चलते मुरादाबाद की जेल में बंदियों की संख्या मानक से अधिक रहती है। अब भी दो हजार से अधिक बंदी है। ऐसे में शासन ने मुरादाबाद में तीन हजार बंदियों की क्षमता की जेल बनाने के निर्देश दिए थे।

    शासन से निर्देश मिलते ही मूंढापांडे क्षेत्र में 100 एकड़ जमीन खरीदकर तीन हजार बंदियों की क्षमता की जेल बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने पिछले दिनों शासन को डीपीआर बनाकर भेज दिया था, लेकिन दो माह पहले शासन ने तीन हजार के बजाए दाे हजार की क्षमता की जेल बनाने के निर्देश जारी किए।

    इसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने दो हजार बंदियों की क्षमता की जेल बनाने की डीपीआर बनाकर शासन को भेज दी। हालांकि अभी तक शासन से स्वीकृति नहीं मिली है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद जैसे ही धनराशि स्वीकृत होगी उसके बाद जेल का निर्माण शुरू हो जाएगा।

    वहीं संभल जिले में 27.8 हेक्टेयर भूमि में चंदौसी क्षेत्र के गांव घासीपुर में जेल का निर्माण होना है। यहां पर अब जमीन खरीद की प्रक्रिया लगभग पूर्ण होने बाली है। मात्र सवा दो हेक्टेयर जमीन की रजिस्ट्री होने की बाकी है। उधर अमरोहा जिले के गांव रसूलपुर गुर्जर में भी अधिकारियों ने जेल बनाने के लिए 60 एकड़ भूमि चिन्हित कर उसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया है।

    इन दोनों जिलों में एक-एक हजार बंदी की जेल बननी है। मुरादाबाद की जेल का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है उसके अनुसार यहां पर दो तरह की बैरक होंगी। एक बैरक 30 बंदियों तो दूसरी 60 बंदियों की होगी। बैरक की ऊंचाई इतनी होगी जिससे उसमें डबल स्टोरी बनाई जा सके। शौचालय की संख्या में भी अब के मुकाबले अधिक होगी।

    अब तक जेल अधिकारियों के पास नहीं सरकारी आवास

    मुरादाबाद जेल परिसर जेल अधीक्षक के अलावा किसी भी अधिकारी का आवास नहीं है। ऐेसे में उन्हें इधर-उधर रहना पड़ रहा है, लेकिन जब नई जेल बनेगी तो उसमें अलग से जेल अधिकारियों के आवास बनेंगे। इससे अधिकारियों को भी राहत मिलेगी। वहीं बंदी जेल में रहकर खेती करेंगे।

     

    अभी तक प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। नई जेल का भवन आधुनिक होगा। उसमें कई बदलाव होंगे। बैरक डबल स्टोरी होंगी। संभल में मात्र सवा दो हेक्टेयर जमीन खरीदनी बाकी रह गई है। अमरोहा के लिए जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया है।

    - आलोक सिंह, जेल अधीक्षक, मुरादाबाद


