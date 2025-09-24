Language
    पुलिसकर्मी के घर से चोरों ने 32 लाख का माल समेटा, परिवार के चार सदस्य करते हैं सरकारी नौकरी

    By sachin choudhary Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 12:29 PM (IST)

    मुरादाबाद के भगतपुर में एक पुलिसकर्मी के घर चोरों ने 32 लाख की चोरी की। घटना में सोने-चांदी के जेवर और नकदी शामिल है। पीड़ित परिवार के सदस्य अलग-अलग जिलों में सरकारी नौकरी करते हैं। बच्चे के रोने पर घटना का पता चला जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं।

    पुलिसकर्मी के घर से जेवर और नकदी समेत 32 लाख का माल समेटा

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। भगतपुर क्षेत्र के गांव बढ़ापुर मंझारा निवासी पुलिसकर्मी के घर सोमवार रात चोर घुस गए। वे सोने-चांदी के जेवर और 85 हजार रुपये की नकदी समेत करीब 32 लाख रुपये का माल समेटकर ले गए। जाते समय चोर कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर गए।

    करीब दो बजे बच्चे के रोने पर महिला ने कमरे से बाहर निकलने का प्रयास किया, तो चोरी की जानकारी हुई। परिवार के चार सदस्य विभिन्न जनपदों में सरकारी विभागों में तैनात हैं। फिलहाल, शिकायती पत्र पर पुलिस ने अज्ञात में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    यह है पूरा मामला

    गांव बढ़ापुरा मंझरा निवासी राम सिंह किसान हैं। उनके बड़े पुत्र गौरव कुमार वाणिज्यकर विभाग सहारनपुर में पीए के पद पर कार्यरत हैं, जबकि पुत्रवधु शीतल भारतीय खाद्य निगम, मुरादाबाद में वरिष्ठ लिपिक हैं। पुत्र आदर्श कुमार हाइडिल विभाग में बस्ती में मुख्य लिपिक हैं और छोटे बेटे विवेक कुमार यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर अयोध्या में तैनात हैं। घर में उनकी बेटी, बहू और पौत्र रहते हैं।

    राम सिंह के अनुसार, सोमवार रात वह अपनी पत्नी के साथ सड़क की दूसरी ओर घेर में सोने चले गए। इधर, सड़क के इस पार घर में तीन कमरे हैं। इनमें से एक कमरे में उनकी बेटी बहू और पौत्र सो रहे थे। रात में उनका पौत्र अचानक रोने लगा।

    बच्चे को दूध लेने के लिए उनकी पुत्रवधु ने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। उन्होंने मोबाइल फोन पर दरवाजा न खुलने की जानकारी राम सिंह को दी। घर पहुंचकर राम सिंह को दरवाजे खुले मिले और एक कमरे के दरवाजे की कुंडी बाहर से लगी मिली। जिसे उन्होंने खोला।

    इधर, दो अन्य कमरों में रखी अलमारी और संदूक के ताले टूटे मिले। सामान बिखरा मिला। अलमारियों में रखी 85 हजार रुपये की नकदी, 30 तोले सोने के जेवर और 750 ग्राम चांदी के जेवर गायब मिले। चोरी की सूचना के बाद घर के बाहर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।

    मौके पर सीओ ठाकुरद्वारा, थाना प्रभारी भगतपुर व विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम मौके पर पहुंची। टीम स्वजन से पूछताछ की। इधर, फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए हैं।

    प्रथम दृष्टया वारदात संदिग्ध लग रही है, लेकिन शिकायती पत्र के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से वारदात की जांच की जा रही है।

    -रविंद्र प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर, भगतपुर