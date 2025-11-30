₹15,000 में अयोध्या-बनारस या ₹90,000 में मॉरिशस? नए साल पर घूमने के लिए देखें देश-विदेश के टॉप 12 पैकेज!

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। नए साल के स्वागत की तैयारी लोगों ने अभी से शुरू कर दी है। 24 दिसंबर से 10 जनवरी तक आने वाले शीतकालीन अवकाश में घूमने का प्लान बना चुके लोगों की वजह से शहर के टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसियों की बुकिंग में तेजी आ गई है। इस बार शहर से करीब 10 हजार से ज्यादा लोगों के विभिन्न जगहों पर जाने का अनुमान है।

सबसे ज्यादा डिमांड गोवा, गुजरात और अंडमान-निकोबार, सिक्कम, गंगटोक, दुबई, केरल, उड़ीसा, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे लोकप्रिय स्थलों की है, जहां होटल और पैकेज दोनों की बुकिंग लगातार बढ़ रही है। युवा जोड़ों की पसंद गोवा, अंडमान-निकोबार की सबसे ज्यादा है। जबकि परिवार के साथ घूमने वालों में धार्मिक स्थलों के पर्यटन स्थलों में उड़ीसा के जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर देखने को बुकिंग हो रही है।

युवा जोड़ों में इंडोनेशिया भी इस बार पसंद किया जा रहा है। एक तो विदेश दूसरा, यहां मंदिर भी हैं। इंडोनेशिया के बाली शहर में समुद्र भी है। यहां समुद्र में विष्णु भगवान का मंदिर भी है। इस मंदिर को देखने का क्रेज भी शहर के पर्यटकों में छाया हुआ है। यहां पर छह दिन और पांच रात का पैकेज है, जिसमें होटल, नाश्ता, स्थानीय स्तर पर घूमने तक का पैकेज है।

अगर, आपकी जेब ज्यादा महंगा टूर पैकेज को वहन नहीं कर रही हो तो लोग बनारस व अयोध्या में पांच से छह दिन का टूर बना चुके हैं। इसमें लोग ट्रेनों, अपने संसाधन से लोग जा रहे हैं। लेकिन, स्थानीय स्तर पर घूमने को होटल व कार टूर एंड ट्रैवल वालों से बुक करा रहे हैं। जिससे वहां जाकर होटल व टैक्सी बुक करने में समय की बर्बादी से बचा जा सके।

पीलीकोठी स्थित एक टूर एंड ट्रैवल के डायरेक्टर विवेक मेहरोत्रा बताते हैं कि देश के भीतर गोवा, अंडमान निकोबार, गुजरात, उड़ीसा व केरल ज्यादा लोग बुकिंग करा रहे हैं। विदेश में थाईलैंड व इंडोनेशिया की बुकिंग भी अच्छी है। पूछताछ लोग कर रहे हैं, जिससे वह सोचकर बुकिंग कराने का प्लान बना रहे हैं। रामपुर रोड स्थित उमेश त्रिवेदी बताते हैं कि वाराणसी-अयोध्या सबसे सस्ता होने के साथ अब धार्मिक दृ़ष्टि से यहां लोग बहुत घूमने जा रहे हैं। जिससे यहां की बुकिंग भी नए साल पर घूमने के लिए खूब आ रही है।

नेचर-टूरिज्म की वजह से केरल भी खास पसंद इसके साथ ही केरल और उड़ीसा की ओर भी लोगों का रुझान तेजी से बढ़ा है। शांत समुद्र तट, बैक वाटर और नेचर-टूरिज्म की वजह से केरल को खास पसंद किया जा रहा है, जबकि उड़ीसा के पुरी-कोणार्क और चिल्का लेक के लिए भी पूछताछ बढ़ी है। ट्रेवल एजेंटों के अनुसार सबसे सस्ता पैकेज चार दिन तीन रात का बनारस और अयोध्या का है।

वहीं विदेशों में दुबई और थाईलैंड की बुकिंग भी लगातार मिल रही है। कुल मिलाकर नए साल पर पर्यटन को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। हर साल अब 24 दिसंबर से छुट्टियां स्कूलों की हो जाती हैं तो वहीं सरकारी नौकरी वाले भी अपनी छुट्टियों को खपाने को नए साल का जश्न मनाने को पर्यटन स्थल की तलाश करके बुकिंग करा रहे है।

थाईलैंड की बुकिंग में रिकार्ड बढ़ोतरी थाईलैंड भारतीय पर्यटकों के लिए सबसे सस्ता विदेशी विकल्प है। पांच दिन–चार रात का पैकेज 40,000 रुपये में उपलब्ध है, जिसमें होटल, नाश्ता, टिकट और स्थानीय घूमना शामिल है। नई शादी के बाद घूमने का प्लान बनाने वाले जोड़ों के लिए 1 लाख रुपये में पूरा थाईलैंड ट्रिप तैयार हो जाता है। दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, अमृतसर, मुंबई सहित कई शहरों से सीधी फ्लाइट होने के कारण यहां पूरे 12 महीने औसत से अधिक बुकिंग रहती है।