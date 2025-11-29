स्वास्थ्य से खिलवाड़: रंग लगे फार्मी अंडे बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे थे मिलावटखोर, अब ढाबों और होटलों की खैर नहीं

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कटघर रामपुर दोराहा बरवारा मझरा स्थित अंडे के गोदाम पर खाद्य सुरक्षा विभाग की छापामारी के बाद फर्जी देसी अंडा नेटवर्क सामने आया है। टीम ने फार्मी अंडे की बड़ी खेप बरामद करने के साथ ही अब सिंडिकेट की तलाश शुरू कर दी है। गोदाम में तैयार होने वाले अंडे, जिन्हें रंग और पालिश की मदद से देसी अंडों के रूप में बाजार में बेचा जा रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मामला सामने आने के बाद पूरे खेल में शामिल सप्लाई चेन, व्यापारियों और गांव स्तर तक फैले नेटवर्क की जांच तेज कर दी है। उन सभी दुकानदारों के नाम तलाशे जा रहे हैं। साथ ही होटल, ढाबे और नाश्ते की दुकानों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। देसी अंडा कितने का है। फिर अंडे की जांच होगी। फार्मी निकला तो फिर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई कराई जाएगी।

गोदाम से बरामद अंडों की आपूर्ति शहर की कई रिटेल अंडा दुकानों, ढाबों, नाश्ते की दुकानों और होटलों में की जा रही थी। विभाग अब यह पता लगाने में जुटा है कि किन-किन दुकानों तक यह अंडे नियमित रूप से पहुंचते थे और कितने समय से यह धंधा चल रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि यह सिंडिकेट कटघर, पाकबड़ा, असालतपुरा, भोजपुर रोड और शहर से सटे कुछ गांवों में भी सप्लाई कर रहा था।

टीम ने गांव स्तर पर सप्लाई की अवधि, मात्रा और नेटवर्क के लोगों के नाम जुटाने के लिए स्थानीय स्तर पर पूछताछ शुरू कर दी है। छापामारी के दौरान टीम को ऐसे कई प्रमाण मिले, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि सामान्य फार्मी अंडों को देसी दिखाने के लिए कत्था, चायपत्ती और सिंदूर का इस्तेमाल किया जाता था।