जाम, अवैध नशा कारोबार, जीएसटी चोरी और गलत बिजली बिल... कोर कमेटी की बैठक में उठे जनहित के गंभीर मुद्दे

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा में श्री शिव मढ़ी मंदिर की भूमि पर अब आयुर्वेदिक चिकित्सालय नहीं बनेगा। मंदिर के सामने ही सड़क के दूसरी तरफ पड़ी सरकारी जमीन पर निर्माण होगा। यह मुद्दा उठा कि ठेकेदार की ओर से अब तक किये गए निर्माण में आए खर्च का वहन कौन करेगा? इस पर मंदिर कमेटी ने हामी भरी। तब जाकर सहमति बन गई।

मौका था बुधवार को सर्किट हाउस सभागार में प्रभारी मंत्री अनिल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जिला प्रशासनिक समन्वय समिति की बैठक का। श्री शिव मढ़ी मंदिर सेवा ट्रस्ट से जुडे गजेंद्र सिंह चौहान, ठाकुर अजय प्रताप सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, मंदिर कमेटी के संजय सिंघल, संजीव अग्रवाल, अनुराग सिंघल व पूर्व नगराध्यक्ष शिवेंद्र बंधु गुप्ता ने मंदिर भूमि पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय के निर्माण पर आपत्ति जताई थी।

इस मुद्दे को लेकर प्रभारी मंत्री ने डीएम से बात की। कहा कि मंदिर की भूमि पर निर्माण ना किया जाए। समिति अनुसार, मंदिर के सामने ही पड़ी खाली सरकारी जमीन पर निर्माण किया जा सकता है। इस पर अब तक निर्माण में आए खर्च की बात उठी। जिस पर समिति की ओर से खर्च वहन की बात कही गई। इसी के बाद इस बात पर सहमति बन गई यदि विभाग संबंधित भूमि का उपयुक्त मानता है तो वहां निर्माण कराया जा सकता है। बैठक में इसके साथ तमाम मुद्दे उठे।

प्रभारी मंत्री ने अफसरों से कहा कि संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया जाए। जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। जिला प्रशासनिक समन्वय समिति की बैठक से पहले प्रभारी मंत्री अनिल कुमार ने बुद्धि विहार स्थित भाजपा कार्यालय पर कोर कमेटी की बैठक की। बैठक में जनप्रतिनिधियों व संगठन के पदाधिकारियों द्वारा उठाए गए बिंदुओं को ही प्रशासनिक समन्वय समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री ने रख अफसरों को निस्तारण के निर्देश दिये।

सर्किट हाउस में हुई बैठक में भाजपा संगठन से महानगर प्रभारी मोहन लाल सैनी, महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला, जिलाध्यक्ष आकाश कुमार पाल, क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष डा. शैफाली सिंह, एमएलसी गोपाल अंजान, कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह, महापौर विनोद अग्रवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। डीएम अनुज सिंह, एसएसपी सतपाल अंतिल, एमडीए वीसी अनुभव सिंह व अन्य अफसर मौजूद रहे।