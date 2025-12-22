Weather Update: मुरादाबाद में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी 50 मीटर; रेल यातायात प्रभावित

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। UP Fog Update: सोमवार को मुरादाबाद घने कोहरे की चपेट में रहा। आधी रात के बाद कोहरा छाना शुरू हुआ, जो सुबह होते-होते इतना घना हो गया कि 50 मीटर की दूरी पर भी कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। सड़कों पर वाहन चालक लाइट जलाकर बेहद धीमी गति से गुजरते दिखे। कई जगह वाहन चालकों को डिपर और फॉग लाइट का सहारा लेना पड़ा। कोहरा बूंदों की तरह बरसता रहा, जिससे ठंड और गलन और बढ़ गई। ठंड से बचने के लिए लोग सिर और कान ढककर निकलते नजर आए।

