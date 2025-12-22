Weather Update: मुरादाबाद में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी 50 मीटर; रेल यातायात प्रभावित
मुरादाबाद सोमवार को घने कोहरे की चपेट में रहा, जिससे दृश्यता घटकर 50 मीटर तक रह गई। वाहन चालकों को लाइटों का सहारा लेना पड़ा और ट्रेनें देरी से चलीं। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। UP Fog Update: सोमवार को मुरादाबाद घने कोहरे की चपेट में रहा। आधी रात के बाद कोहरा छाना शुरू हुआ, जो सुबह होते-होते इतना घना हो गया कि 50 मीटर की दूरी पर भी कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। सड़कों पर वाहन चालक लाइट जलाकर बेहद धीमी गति से गुजरते दिखे। कई जगह वाहन चालकों को डिपर और फॉग लाइट का सहारा लेना पड़ा। कोहरा बूंदों की तरह बरसता रहा, जिससे ठंड और गलन और बढ़ गई। ठंड से बचने के लिए लोग सिर और कान ढककर निकलते नजर आए।
अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस
मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन नमी के कारण ठिठुरन बनी रही। गलन भरी ठंड ने जनजीवन को खासा प्रभावित किया। कोहरे का असर रेल यातायात पर भी दिखा। कई ट्रेनें घंटों देरी से चलीं, जिससे स्टेशन के प्लेटफार्म पर सन्नाटा पसरा रहा और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
कुछ दिनों तक कोहरा बने रहने की संभावनाएं
शिक्षण संस्थानों में भी कोहरे और ठंड का असर दिखाई देने लगा है। स्कूलों में बच्चों की संख्या घटने लगी है। सुबह के समय अभिभावक बच्चों को घर से बाहर भेजने में हिचकिचा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कोहरा बने रहने की संभावना जताई है।
