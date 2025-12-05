मतदाता ध्यान दें! BLO नहीं मिल रहे तो तुरंत इन ERO नंबरों पर कॉल करें और नाम पक्का कराएं

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम प्रशासन संगीता गौतम ने बताया कि ऐसे मतदाता जिन्होंने अपने गणना प्रपत्र भरकर अभी तक अपने बीएलओ के पास जमा नही किये हैं। ऐसे मतदाता अपने गणना प्रपत्र तत्काल अपने बीएलओ के पास जमा कर दें। यदि किन्ही कारणों से बीएलओ नहीं मिल पा रहे है, तो ऐसे मतदाता अपने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से संपर्क करके संबंधित तहसील कार्यालय में बने काउंटर पर तत्काल जमा कर दें।

अपील करते हुए कहा कि शीघ्र से शीघ्र अपना गणना प्रपत्र अपने क्षेत्र के बीएलओ को अथवा बीएलओ से संपर्क न होने की स्थिति में विधानसभा 25-कांठ के मतदाता तहसील कांठ में, 26-ठाकुरद्वारा के मतदाता तहसील ठाकुरद्वारा में तथा 27-मुरादाबाद ग्रामीण, 28-मुरादाबाद नगर व 29-कुंदरकी के मतदाता तहसील सदर मुरादाबाद में एवं 30-बिलारी के मतदाता तहसील बिलारी में जमा कर दें।

इससे 16 दिसंबर को आलेख प्रकाशित की जाने वाली अनन्तिम मतदाता सूची में आपका नाम प्रकाशित किया जा सके। यदि आपके द्वारा गणना प्रपत्र समय से जमा नहीं किया जाता है तो आलेख मतदाता सूची में आपका नाम प्रकाशित होने से रह जायेगा।

शहर विधायक ने संभाली कमान, बूथ-बूथ निगरानी मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जनप्रतिनिधियों ने एसआइआर की कमान संभाल ली है। शुक्रवार को शहर विधायक रितेश गुप्ता वार्ड-3, शक्ति केंद्र बैंक कालोनी के बूथ संख्या 461 से 472, वार्ड-23 शक्ति केंद्र फाजलपुर के बूथ संख्या 492 से 496, शक्ति केंद्र शाहपुर तिगरी में बूथ संख्या 464 से 469 पर पहुंचे। मतदाताओं के साथ बीएलओ, बीएलओ-2 से बूथ अध्यक्षों की ओर से किये जा रहे कार्यों की प्रगति जानी।

इस दौरान कई मतदाताओं ने मतदाता सूची में नाम ना मिलने की शिकायतें दर्ज कराईं। इपिक आइडी नंबर के आधार पर मतदाताओं की जानकारी निकाली गई। फिर उन्हें गणना-पत्र दिलाए गएं। शहर विधायक ने बताया कि गणना-पत्र भरने से कोई भी मतदाता वंचित ना रह जाए, इसके लिए एक-एक बूथ की निगरानी की जा रही है। गणना-पत्र मिलने के बाद जिन मतदाताओं ने फार्म नहीं जमा किया है। फार्म जमा कराने के लिए उसने एक टीम संपर्क कर रही है।

बीएलओ रोहित ने सौ प्रतिशत भरवाए गणना-पत्र कांठ : विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 144 प्राथमिक विद्यालय काजीखेड़ा, कांठ के बीएलओ रोहित कुमार को निर्वाचन कार्य उत्कृष्ट तरीके से पूरा करने के लिए सराहा गया। उनके सामने भी समस्याएं आईं, लेकिन उन्होंने उसका निदान अपने प्रयासों से किया। मतदाताओं के घर जा-जाकर गणना प्रपत्र दिए। इसके साथ ही क्षेत्र के जिम्मेदार नागरिकों की सहायता ली। जहां जरूरत हुई वहां खुद भी गए।

इसके अलावा लोगों के सहयोग से गणना प्रपत्र भरवाकर जमा कराते हुए निर्धारित समय में अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। रोहित कुमार ने निर्धारित समय में एसआइआर का कार्य पूरा कर लिया। उनके बूथ पर 1023 मतदाता थे। इस कार्य के लिए अपर जिलाधिकारी, प्रशासन संगीता गौतम ने सम्मानित किया। एसडीएम संत दास पंवार ने भी उनके कार्य की सराहना की है।