Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मतदाता ध्यान दें! BLO नहीं मिल रहे तो तुरंत इन ERO नंबरों पर कॉल करें और नाम पक्का कराएं

    By Anuj Mishra Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 11:46 PM (IST)

    मुरादाबाद के सभी मतदाताओं के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की महत्वपूर्ण सूचना! उप जिला निर्वाचन अधिकारी संगीता गौतम ने अपील की है कि जिन मतदाताओं ने ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    लोगों का फार्म भरवाते बीएलओ

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम प्रशासन संगीता गौतम ने बताया कि ऐसे मतदाता जिन्होंने अपने गणना प्रपत्र भरकर अभी तक अपने बीएलओ के पास जमा नही किये हैं। ऐसे मतदाता अपने गणना प्रपत्र तत्काल अपने बीएलओ के पास जमा कर दें। यदि किन्ही कारणों से बीएलओ नहीं मिल पा रहे है, तो ऐसे मतदाता अपने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से संपर्क करके संबंधित तहसील कार्यालय में बने काउंटर पर तत्काल जमा कर दें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अपील करते हुए कहा कि शीघ्र से शीघ्र अपना गणना प्रपत्र अपने क्षेत्र के बीएलओ को अथवा बीएलओ से संपर्क न होने की स्थिति में विधानसभा 25-कांठ के मतदाता तहसील कांठ में, 26-ठाकुरद्वारा के मतदाता तहसील ठाकुरद्वारा में तथा 27-मुरादाबाद ग्रामीण, 28-मुरादाबाद नगर व 29-कुंदरकी के मतदाता तहसील सदर मुरादाबाद में एवं 30-बिलारी के मतदाता तहसील बिलारी में जमा कर दें।

    इससे 16 दिसंबर को आलेख प्रकाशित की जाने वाली अनन्तिम मतदाता सूची में आपका नाम प्रकाशित किया जा सके। यदि आपके द्वारा गणना प्रपत्र समय से जमा नहीं किया जाता है तो आलेख मतदाता सूची में आपका नाम प्रकाशित होने से रह जायेगा।

    शहर विधायक ने संभाली कमान, बूथ-बूथ निगरानी

    मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जनप्रतिनिधियों ने एसआइआर की कमान संभाल ली है। शुक्रवार को शहर विधायक रितेश गुप्ता वार्ड-3, शक्ति केंद्र बैंक कालोनी के बूथ संख्या 461 से 472, वार्ड-23 शक्ति केंद्र फाजलपुर के बूथ संख्या 492 से 496, शक्ति केंद्र शाहपुर तिगरी में बूथ संख्या 464 से 469 पर पहुंचे। मतदाताओं के साथ बीएलओ, बीएलओ-2 से बूथ अध्यक्षों की ओर से किये जा रहे कार्यों की प्रगति जानी।

    इस दौरान कई मतदाताओं ने मतदाता सूची में नाम ना मिलने की शिकायतें दर्ज कराईं। इपिक आइडी नंबर के आधार पर मतदाताओं की जानकारी निकाली गई। फिर उन्हें गणना-पत्र दिलाए गएं। शहर विधायक ने बताया कि गणना-पत्र भरने से कोई भी मतदाता वंचित ना रह जाए, इसके लिए एक-एक बूथ की निगरानी की जा रही है। गणना-पत्र मिलने के बाद जिन मतदाताओं ने फार्म नहीं जमा किया है। फार्म जमा कराने के लिए उसने एक टीम संपर्क कर रही है।

    बीएलओ रोहित ने सौ प्रतिशत भरवाए गणना-पत्र

    कांठ : विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 144 प्राथमिक विद्यालय काजीखेड़ा, कांठ के बीएलओ रोहित कुमार को निर्वाचन कार्य उत्कृष्ट तरीके से पूरा करने के लिए सराहा गया। उनके सामने भी समस्याएं आईं, लेकिन उन्होंने उसका निदान अपने प्रयासों से किया। मतदाताओं के घर जा-जाकर गणना प्रपत्र दिए। इसके साथ ही क्षेत्र के जिम्मेदार नागरिकों की सहायता ली। जहां जरूरत हुई वहां खुद भी गए।

    इसके अलावा लोगों के सहयोग से गणना प्रपत्र भरवाकर जमा कराते हुए निर्धारित समय में अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। रोहित कुमार ने निर्धारित समय में एसआइआर का कार्य पूरा कर लिया। उनके बूथ पर 1023 मतदाता थे। इस कार्य के लिए अपर जिलाधिकारी, प्रशासन संगीता गौतम ने सम्मानित किया। एसडीएम संत दास पंवार ने भी उनके कार्य की सराहना की है।

    विधानसभावार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के मोबाइल नंबर व काउंटर

    विधानसभा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मोबाइल नंबर गणना पत्र जमा करने का स्थान
    कांठ उपजिलाधिकारी कांठ 9454416873 तहसील कार्यालय, कांठ
    ठाकुरद्वारा उपजिलाधिकारी ठाकुरद्वारा 9454416872 तहसील कार्यालय, ठाकुरद्वारा
    मुरादाबाद ग्रामीण उपजिलाधिकारी सदर 9454416868 तहसील सदर, 27 ग्रामीण काउंटर
    मुरादाबाद नगर एसीएम द्वितीय 9454416881 तहसील सदर, 28 नगर काउंटर
    कुंदरकी एसीएम प्रथम 9454416864 तहसील सदर, 29 कुंदरकी काउंटर
    बिलारी उपजिलाधिकारी बिलारी 9454416874 तहसील कार्यालय बिलारी

     

    एसआइआर के फार्म सावधानी पूर्वक भरें। महिलाओं के मायके की रिपोर्ट जो मांगी गई है, उसे ठीक से भरें। यह काम तभी संभव है जब समय से एसआइआर का फार्म भरेंगे।

    - सीमा शर्मा, प्रधानाचार्य, प्रताप सिंह हिंदू कन्या इंटर कालेज

     

     

    एसआइआर राष्ट्रीय धर्म का काम है। इसे प्राथमिकता के साथ पूरा करें। बीएलओ पर अनावश्यक दबाव न हो, इसके लिए समय से अपना फार्म भरकर जमा करें।

    - देवेंद्र चावला, प्रधान, गुरुद्वारा सिख संगत, चंद्रनगर


    यह भी पढ़ें- त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने की पहल: 11 दिसंबर तक बीएलओ से लें फॉर्म की लिस्ट, कराएं सुधार