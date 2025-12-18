DNA रिपोर्ट पर बवाल: सिपाही ने ठुकराया अपना बच्चा, अब पुलिस की नई लैब रिपोर्ट खोल देगी सारे राज

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मझोला क्षेत्र निवासी एक युवती बिना ब्याही मां बन गई। दो साल तक प्रेम प्रसंग के बाद मां बनी युवती के बेटे को युवती के प्रेमी ने अपनाने से इन्कार कर दिया। युवती अमरोहा के एक गांव निवासी प्रशिक्षु आरक्षी को बेटे का पिता बता रही है। जबकि सिपाही के स्वजन ने डीएनए टेस्ट कराकर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने अब दोबारा से डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी शुरू कर दी है। बेटे को जन्म देने के बाद युवती पिछले एक माह से दर-दर भटक रही है। क्योंकि माता पिता ने भी युवती से मुंह फेर लिया है।

अमरोहा के डिडौली क्षेत्र निवासी प्रशिक्षु सिपाही के मझोला क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती के बीच प्रेम संबंध हैं। सिपाही इन दिनों फिरोजाबाद में ट्रेनिंग कर रहा है। प्रेम प्रसंग के दौरान युवती गर्भवती हो गई। युवती को गर्भवती होने की जानकारी उस समय हुई जब उसके पेट में सात माह का गर्भ हो गया।

स्वजन को जानकारी मिली गई। स्वजन ने जानकारी की तो युवती ने बताया कि पेट में पल रहा बच्चा सिपाही का है। इसके बाद सिपाही से बात हुई। सिपाही ने फोन पर गर्भपात कराने के लिए कहा, लेकिन सात माह का गर्भ होने के चलते गर्भपात नहीं हो सका। इस बीच पंचायतों का दौर चलता रहा।

26 नवंबर को युवती ने एक बेटे को जन्म दिया। इसके बाद सिपाही ने बेटे को अपनाने से इन्कार कर दिया। युवती ने पुलिस से शिकायत की, तो सिपाही के पिता ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया। उन्होंने बताया कि 12 नवंबर को युवती के गांव में रहने वाले उसके दोस्त ने काल की और उसे तुरंत अपने गांव में बुला लिया।

इस गांव में रहने वाली 20 वर्षीय युवती और उसके परिवार के लोगों ने उन्हें बताया कि तुम्हारे बेटे ने हमारी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं जिस कारण युवती गर्भवती हो गई है। सिपाही के पिता का आरोप है कि अगर तुम इस युवती को अपनी बहू स्वीकार नहीं करोगे तो गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी। तुम्हारे बेटे को जेल भिजवा देंगे।

उन्होंने बेटे से संपर्क किया तो बताया कि वह युवती से केवल फोन पर बात करता था। उस पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। इसके बाद दोनों पक्षों की बैठक में तय किया गया कि युवती बच्चे को जन्म देगी। इसके बाद सिपाही और बच्चे का डीएनए कराया जाएगा। सिपाही और बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया गया।

सिपाही के परिवार का दावा है कि सिपाही और युवती के शिशु का डीएनए मैच नहीं हुआ है। सिपाही के स्वजन ने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पुलिस को सौंपी। गुरुवार को एसपी सिटी ने युवती और स्वजन को बुलाया। युवती अपने रिश्तेदार महिला के साथ पहुंची। युवती ने फिर से दोहराया कि बच्चे का पिता सिपाही है।

एसपी सिटी ने सिपाही के स्वजन द्वारा दी गई डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को गलत मानते हुए दोबारा से डीएनए टेस्ट कराने का निर्णय लिया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि सीएमओ से बात करके डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद स्पष्ट होगा कि यह सिपाही का ही बेटा है या नहीं। डीएनए टेस्ट कराने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।