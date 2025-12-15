मुरादाबाद में बिन ब्याही युवती ने बच्चे को दिया जन्म, बोली- सिपाही है पिता; परिवार मुकर गया

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मझोला क्षेत्र निवासी बिन ब्याही युवती ने बच्चे को जन्म दिया। युवती ने उस बच्चे का पिता अमरोहा निवासी एक सिपाही को बताया। आरोप लगाया कि सिपाही ने शारीरिक संबंध बनाए थे। वहीं सिपाही के परिवार का दावा है कि युवती के शिशु का सिपाही से डीएनए मैच नहीं हुआ है। उन्होंने एसपी सिटी को प्रार्थना पत्र देकर इस मामले में जांच की मांग की है। प्रार्थना पत्र के साथ डीएनए रिपोर्ट भी सौंपी गई है। एसपी सिटी ने मंगलवार को दोनों पक्षों को बुलाया है।

अमरोहा के डिडौली क्षेत्र निवासी सिपाही और मझोला क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती के बीच प्रेम संबंध हैं। सिपाही इन दिनों फिरोजाबाद में ट्रेनिंग कर रहा है। सिपाही के पिता ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 12 नवंबर को युवती के गांव में रहने वाले उसके दोस्त ने फोन किया और उसे तुरंत अपने गांव में बुला लिया।

गांव में रहने वाली 20 वर्षीय युवती और उसके परिवार के लोगों ने उन्हें बताया कि तुम्हारे बेटे ने हमारी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं जिस कारण युवती गर्भवती हो गई है। सिपाही के पिता का आरोप है कि अगर तुम इस युवती को अपनी बहू स्वीकार नहीं करोगे तो गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी। तुम्हारे बेटे को जेल भिजवा देंगे।

उन्होंने बेटे से संपर्क किया तो बताया कि वह युवती से केवल फोन पर बात करता था। उस पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। इसके बाद दोनों पक्षों की बैठक में तय किया गया कि युवती बच्चे को जन्म देगी। इसके बाद सिपाही और बच्चे का डीएनए कराया जाएगा।