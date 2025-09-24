Language
    यूपी के इस जिले को मिलेगा दीपावली का तोहफा, तीन थानों के लिए तलाशी जा रही जमीन

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 01:21 PM (IST)

    मुरादाबाद के लोगों को दिवाली से पहले तीन नए थाने मिलने की उम्मीद है। मझोला क्षेत्र में जयंतीपुर चौकी सिविल लाइंस में अगवानपुर और नया मुरादाबाद में नए थाने बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इन थानों के लिए जमीन की तलाश जारी है। नए थानों के बनने से अपराध पर नियंत्रण होगा और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दिवाली से पहले मुरादाबाद के लोगों को तीन नए थानों की सौगात मिलेगी। मझोला क्षेत्र की जयंतीपुर पुलिस चौकी और सिविल लाइंस के अगवानपुर के अलावा नया मुरादाबाद में नए थाने बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों ने शासन को प्रस्ताव भेज रखा है। 

    पुलिस अधिकारी लगातार प्रस्ताव स्वीकृत कराने के लिए पैरवी कर रहे हैं। दिवाली से पहले ही तीनों थानों को स्वीकृति मिलने की उम्मीद अधिकारी जता रहे हैं। इन तीनों थानों के लिए जमीन की तलाश शुरू हो चुकी है। 

    जयंतीपुर और अगवानपुर मिश्रित आबादी और पशु तस्करी एवं मांस तस्करी की वजह से संवेदनशील हैं। आए दिन यहां लोगों के बीच विवाद होते रहे हैं। थाने दूर होने के कारण पुलिस को पहुंचने में देरी हो जाती है। 

    इसके अलावा इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी थाने तक पहुंचने में लंबी दूरी तय करनी पड़ी है। नए थाने बनने से अपराध पर अंकुश लगेगा। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।

    जिले में 22 थाने और 69 पुलिस चौकियां हैं। जिले की बढ़ती आबादी को देखते हुए तीन नए थानों का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसमें सिविल लाइंस की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी अगवानपुर को थाना बनाने के लिए 24 दिसंबर वर्ष 2024 को शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। 

    सिविल लाइंस का 75 वर्ग किमी क्षेत्रफल (अनुमानित जनसंख्या 70,000) एवं थाना पाकबाडा का 28 वर्ग किमी क्षेत्रफल (अनुमानित जनसंख्या 14,500) मिलाकर थाना अगवानपुर बनाया जाना प्रस्तावित है। 

    मझोला की पुलिस चौकी नया मुरादाबाद में नया थाना बनाने का प्रस्ताव भी 24 दिसंबर वर्ष 2024 को भेजा गया था। मझोला का 48 वर्ग किमी क्षेत्रफल (अनुमानित जनसंख्या 1,05,000) व थाना पाकबडा का 3.5 वर्ग किमी क्षेत्रफल (अनुमानित जनसंख्या 1,000) मिलाकर थाना नया मुरादाबाद बनाने का प्रस्ताव भेजा गया। 

    मझोला पुलिस चौकी टीपी नगर को नवीन थाना बनाए जाने का प्रस्ताव सात अप्रैल वर्ष 2025 को भेजा गया था। मझोला का 17 वर्ग किमी क्षेत्रफल (अनुमानित जनसंख्या 43,000) और कटघर का 27 वर्ग किमी क्षेत्रफल (अनुमानित जनसंख्या 78,000) मिलाकर थाना टीपी नगर बनाया जाएगा। इसके अलावा छजलैट और मूंढापांडे में नई चौकी बनाई जा रही है। वहीं इन तीनों थानों के लिए अलग से सीओ सर्किल भी बनाया जाएगा।

    ग्रामीण क्षेत्र में भी दो नए सीओ सर्किल बनाने की तैयारी 

    जिले में इस समय सीओ के सात सर्किल हैं। सीओ के शहरी सर्किल ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सीओ के सामने दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में ठाकुरद्वारा और बिलारी सर्किल से दो नए सर्किल बनाने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। 

    इन दोनों ही सर्किल में चार-चार थाने आते हैं। इस कारण सीओ ठीक से मानिटरिंग नहीं कर पाते हैं। ठाकुरद्वारा सर्किल से भोजपुर और भगतपुर को निकालकर अलग सर्किल बनाया जाएगा, जबकि बिलारी सर्किल से सोनकपुर और मैनाठेर थाने का सर्किल बनाया जाएगा। 

    जिले के सबसे बड़े है तीनों थाने जिले में सबसे बड़े थाने 

    मझोला, सिविल लाइंस और कटघर हैं। इस तीनों थानों के क्षेत्रों में अपराध रोकने के लिए अधिकारियों से लेकर थाना पुलिस काफी मेहनत करनी पड़ती है। मझोला थाने से पुलिस 10 चौकियों की रिपोर्टिंग होती है, तो सिविल लाइंस से सात, कटघर से सात चौकी संबद्ध हैं। 

    तीन नए थाने बनाने का प्रस्ताव शासन को भेज रखा है। दिवाली से पहले स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। स्वीकृति मिलते ही तीनों नए थाने बनाने शुरू करा दिए जाएंगे। थाने बनने के बाद सीओ सर्किल भी बनाया जाएगा। 

    -सतपाल अंतिल, एसएसपी