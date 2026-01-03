जमीन के लालच में ममता का कत्ल: रात भर मां की लाश के साथ बैठ कर चाय पीता रहा कातिल बेटा
मुरादाबाद में कपिल नामक बेटे ने जमीन बेचने के दबाव में अपनी मां सावित्री की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने रात भर शव के पास बैठकर चाय पी और ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। शराब के नशे में धुत्त आरोपित कपिल के हाथ मां का गला दबाते हुए बिल्कुल भी नहीं कांपे..मां की ममता की सांस रोकने के बाद कलियुगी बेटे ने आराम से चाय बनाकर पी और उसके बाद शव के बराबर में बैठ गया। घर में एक खाली शराब का क्वार्टर मिला। अंदेशा जताया जा रहा है कि हत्या के बाद भी आरोपित ने शराब पी।
रात करीब 12 बजे अपनी बहन रोशनी को फोन कर रहा कि मां का पैर फिसल गया और जीने से गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। शनिवार दिन निकलते ही अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बता दी। करीब एक माह से मां पर जमीन बेचने का दबाव बना रहा था। कई दिनों से आरोपित लगातार शराब पी रहा था।
आरोपित कपिल ने शुक्रवार को दोपहर करीब ढाई बजे मां की हत्या कर दी थी। इस बीच उसने शाम तक ही गांव के करीब सात लोगों से फोन पर बात की। शाम को गांव के ही एक दोस्त ने फोन करके उसे बुलाया तो उससे बाहर होने की बात बताई। आसपास के लोगों को भी आरोपित ने अंदेशा नहीं होने दिया। इससे साफ है कि उसने मां की हत्या करने के बाद उसकी आंख से एक भी आंसू नहीं निकला।
आरोपित ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि हत्या करने के करीब एक घंटे बाद खुद ही चाय बनाकर पी। बाद में शव को कमरे से बाहर बरामदे में ले आया। शव को नीचे ही पड़ा था। खुद ही भी नीचे जमीन पर ही बैठ गया। कभी बैठ जाता तो कभी जमीन पर ही लेट जाता था। ऐसा करते हुए रात के 12 बज गए। उसके बाद बहन रोशनी को फाेन किया।
तीसरी बार पर बहन का फोन उठा तो कहा बहन मां छत पर गई थी पैर फिसलकर जीने से नीचे गिर गई। अस्पताल लेकर गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उस समय तक भी आसपास के लोगों को यह अंदेशा नहीं हुआ कि घर में सावित्री का शव पड़ा हुआ है। जब शनिवार को सुबह पुलिस पहुंच गई उसके बाद गांव के लोगों को पूरे मामले की जानकारी हुई। जिसने भी सुना वह दंग रह गया।
मां पर शक करता था आरोपित, किसी से करती है बात
मां की हत्या करने के पीछे पुलिस की जांच में जमीन बेचना ही निकलकर सामने आया है, लेकिन आरोपित ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि अक्सर मां किसी से फोन पर बात करती थी। मुझे उन पर शक रहता था, इसलिए भी हत्या की है। पुलिस के अनुसार, आरोपित जब दोपहर घर पहुंचा तो उसकी मां रिश्तेदार से फोन पर बात कर रही थी।
आरोपित ने मां को फोन पर बात करते हुए देखा तो कहा कि इसलिए जमीन नहीं बेच रही हो, क्योंकि यह जमीन किसी और को देनी है। आरोपित ने मां पर शक जाहिर करते हुए गाली गलौज भी की और बात इतनी बढ़ गई कि बाद में गला दबाकर हत्या कर दी।
जैतियापुर में खरीदी थी सात बीघा जमीन
ऋषिपाल के पास करीब दस साल पहले गांव में दो बीघा जमीन थी। गांव की जमीन के रेट अधिक थे। ऐसे में उन्होंने अपनी गांव की जमीन को बेचकर मूंढापांडे क्षेत्र में सात बीघा जमीन खरीद ली थी। उनकी मृत्यु के बाद वह जमीन उनकी पत्नी के नाम आ गई थी। आरोपित उसी जमीन को बेचने का दबाव अपनी मां पर बना रहा था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।