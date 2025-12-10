दोस्त की गद्दारी: प्रिंस को मौत के घाट उतारने के लिए बुझाया था पुराना बदला, 5 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मझोला क्षेत्र में मारपीट का बदला लेने के लिए प्रिंस चौहान की हत्या की गई थी। योजना के अनुसार मयंक गुर्जर प्रिंस को अपने साथ बाइक से लेकर गया था। हत्या के बाद खुद सामने आकर घटना की जानकारी दी थी। पुलिस ने रात में ही इसे गिरफ्तार कर लिया था।

इस मामले में पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मंयक गुर्जर, मोहन, भीम सैनी, उसके भाई अर्जुन सैनी और यश सैनी को गिरफ्तार कर लिया। प्रिंस की सोमवार की शाम गोली मारकर हत्या की गई थी। रामेश्वर कालोनी प्रिंस चौहान को सोमवार रात करीब आठ बजे उसका दोस्त मयंक गुर्जर चिड़िया टोला ले गया था। उसी दौरान प्रिंस के साथ मारपीट कर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी।

हत्या के बाद स्वजन ने दिल्ली रोड लोकोशेड पुल के पास स्थित साईं अस्पताल के बाहर और पुल पर जाम लगाकर सोमवार रात घंटों हंगामा किया था। मृतक के पिता जगपाल सिंह ने मयंक गुर्जर, प्रशांत सैनी, अभी खत्री, मोहन, यश सैनी, भीम सैनी, अर्जुन सैनी समेत सात नामजद और छह-सात अज्ञात आरोपितों के खिलाफ हत्या, मारपीट समेत अन्य गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि मंगलवार को पुलिस टीम ने इस मामले में नामजद आरोपित मझोला के रेलवे साउथ कालोनी निवासी मयंक गुर्जर, हनुमाननगर निवासी मोहन, शिवाजी नगर निवासी भीम सैनी व उसके भाई अर्जुन सैनी और लक्ष्मीनगर माता मंदिर के पास रहने वाले यश सैनी को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि 22 अगस्त 2025 को आरोपित अर्जुन सैनी के साथ प्रिंस चौहान और उसके चार-पांच दोस्तों ने मारपीट कर दी थी। इसका वीडियो भी बनाकर अर्जुन और उसके भाई के मोबाइल पर भेजा था। जिसके बाद अर्जुन ने उसी दिन 112 पर फोन करके पुलिस को सूचना दी और प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

आरोपित अर्जुन और उसके भाई भीम ने बताया कि उसी दिन से दोनों भाई प्रिंस चौहान को सबक सिखाने के फिराक में थे। यह बात उन्होंने अन्य आरोपितों को बताई। सोमवार को योजना के तहत आरोपित मयंक गुर्जर प्रिंस के घर गया और उसे बुलाकर अपने साथ चिड़िया टोला शराब हट्टी के पास लेकर आया। यहां अन्य आरोपित पहले से तैयार थे।

जैसे ही प्रिंस चौहान आया उसे लेकर नाले की ओर चले गए। वहां आरोपितों ने लाठी-डंडा लेकर घेर लिया। प्रशांत सैनी और अभिषेक उर्फ अभी खत्री तमंचा लेकर खड़े थे। आरोपितों ने प्रिंस चौहान से विवाद किया और फिर प्रशांत सैनी और अभिषेक उर्फ अभी खत्री ने तमंचे से उसे गोली मार दी। इस मामले में पुलिस ने पांचों आरोपितों को जेल भेज दिया है। बाकी आरोपितों की तलाश की जा रही है।