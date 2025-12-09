Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     मुरादाबाद में SDO चालक की गोली मारकर हत्या, रोडवेज बस में हुई तोड़फोड़

    By Sachin Choudhary Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 03:07 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक एसडीओ ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद सड़क पर हंगामा मच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अप ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मझोला क्षेत्र में निवासी बिजली विभाग के एसडीओ के चालक प्रिंस चौहान की रंजिशन गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्वजन ने डाक्टर पर उपचार नहीं करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया।

    पुलिस से जमकर नोकझोंक हुई। पुलिस ने जबरन शव कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो खींचतान हो गई। लोग अस्पताल से दौड़कर सड़क पर आ गए। रोड जाम कर दिया। महिलाएं सड़क पर लेट गई।

    रोडवेज बस में तोड़फोड़ करने का प्रयास किया। जैसे-तैसे पुलिस ने स्थिति नियंत्रित की। आरोपितों से युवक का भैयादूज से विवाद चल रहा था।

    क्षेत्र के रामेश्वर कालोनी निवासी जगपाल सिंह के छोटे बेटे प्रिंस चौहान के बड़े भाई पवन चौहान की बिजली विभाग में बोलेरो कार लगी हुई है। इस कार में बिजली विभाग के एसडीओ चलते हैं। इस गाड़ी को प्रिंस चौहान भी चलाता था। मुहल्ले के ही प्रशांत और भोला से भैया दूर के दिन विवाद हो गया था। मारपीट हुई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भोला रामेश्वर कालोनी में ही पान का खोखा लगाता है। तभी से दोनों पक्षों में तनातनी चली आ रही थी। सोमवार को शाम करीब आठ बजे प्रिंस अपने दोस्त मयंक गुर्जर के साथ बाइक से चिड़िया टोला गया था। जैसे ही दोनों बाइक सवार पुलिया के पास पहुंचे। आरोप है कि तभी भोला और प्रशांत ने अपने साथियों के साथ प्रिंस को घेर लिया। मारपीट करनी शुरू कर दी।

    मयंक गुर्जर किसी तरह जान बचाकर मौके से भाग। मारपीट के बाद आरोपितों ने प्रिंस की पीठ में गोली मार दी। स्वजन पहुंच गए। प्रिंस को उपचार के लिए दिल्ली रोड स्थित निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डाक्टर पर उपचार न करने का आरोप लगाते हुए स्वजन ने हंगामा करना शुरू कर दिया।

    पुलिस पहुंची। शव कब्जे में लेने का प्रयास किया तो खींचतान होने लगी। पुलिस ने जबरन शव को एंबुलेंस से मोर्चरी भेजा। एंबुलेंस को रोकने के लिए लोग पुलिस का घेरा तोड़कर दिल्ली रोड पर पहुंच गए। एंबुलेंस को रोकने का प्रयास किया, कुछ लोग एंबुलेंस के आगे खड़े हो गए।

    पुलिस ने उन्हें खींचकर किनारे करके एंबुलेंस को निकाला। लोगों ने शव वापस मंगाने की मांग करते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। महिला सड़क पर लेट गई और जाम लगाने लगी। पुलिस दोबारा से उन्हें सड़क के किनारे किया।

    एक बार फिर लोगों ने जाम लगा दिया। महिलाओं ने रोडवेज बस में तोड़फोड़ करने का प्रयास किया। करीब एक घंटे तक लोग सड़क किनारे खड़े होकर शव को वापस मंगाने की मांग करते रहे। पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर लोगों को शांत किया।

    युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। तीन आरोपितों के नाम सामने आए है। अभी तक शिकायती पत्र नहीं मिला है। शिकायती पत्र मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। आरोपितों की तलाश में पुलिस की टीम लगा दी है।
    कुमार रणविजय सिंह, एसपी सिटी