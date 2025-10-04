बरेली और संभल भेजने के लिए असलहे बना रहे थे, मुरादाबाद में शस्त्र फैक्ट्री का राजफाश, दो गिरफ्तार

मुरादाबाद पुलिस ने अवैध हथियार बनाते दो लोगों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी बरेली और संभल में तमंचे सप्लाई करते थे जहाँ से उन्हें 100 तमंचे बनाने का ऑर्डर मिला था। रामपुर के रहने वाले मुख्य आरोपी ने मुरादाबाद में किराए पर मकान लेकर यह अवैध काम शुरू किया था। पुलिस ने उनके पास से कई तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मुरादाबाद पुलिस ने अवैध असलहा बनाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी तमंचे बनाकर बरेली और संभल में सप्लाई कर रहे थे। आरोपियों का कहना है कि बरेली और संभल से ऑर्डर मिलने पर उन्होंने बड़े स्तर पर तमंचों का निर्माण करना शुरू किया था। दोनों जिलों से 100 तमंचे बनाने के ऑर्डर मिले थे। हालांकि पुलिस ने संभल हिंसा व बरेली उपद्रव के बाद तमंचों की मांग बढ़ने की बात को नकार दिया है।

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में सरकार हुसैन मूलरूप से रामपुर और जहरूल जिले का ही रहने वाला है। सरकार हुसैन ने मुरादाबाद में किराये पर मकान ले रखा है। बरेली और संभल से सर्वाधिक डिमांड आई।

दोनों ने सरकार हुसैन के मकान के बराबर में खंडहर में अवैध शस्त्र बनाना शुरू कर दिया। इनके कब्जे से दो तमंचे 12 बोर, पांच तमंचे 315 बोर, एक तमंचा 32 बोर का बरामद किया गया है। अधबने तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं।

पुलिस के अनुसार, आरोपी सरकार हुसैन ने कबूला कि उसे बरेली, रामपुर, संभल से तमंचे बनाने का ऑर्डर मिला था। रामपुर में उस पर पुलिस की नजर थी, इसलिए मुरादाबाद में किराये का मकान लेकर तमंचे तैयार करना शुरू कर दिया।