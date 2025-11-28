Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुरादाबाद में खाना देने से इनकार करने पर दारोगा और सिपाही ने होटल मालिक को पीटा, घटना सीसीटीवी में कैद

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 12:28 PM (IST)

    मुरादाबाद में एक होटल मालिक ने दारोगा और सिपाही पर खाना देने से इनकार करने पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने होटल स्टाफ के साथ भी मारपीट की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सीसीटीवी में कैद मारपीट की घटना

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा के तिकोनिया स्थित इंडियन होटल में गुरुवार की रात डेढ़ बजे दारोगा एक सिपाही के साथ पहुंच गए। उन्होंने होटल में जाकर खाना मांगा तो होटल बंद होने की बात कहते हुए संचालक ने खाना देने से इनकार कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी बात से गुस्साए दारोगा और सिपाही ने होटल संचालक शारिक खान और कर्मियों को पीट दिया। घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। जिसकी फुटेज इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रही है।

    खाना मांगने पर शुरू हुआ विवाद

    होटल संचालक शारिक के अनुसार गुरुवार रात करीब डेढ़ बजे दारोगा और सिपाही पहुंचे। खाना मांगा, लेकिन होटल बंद होने की बात जैसे ही कही तो होटल में तोड़फोड़ करने के साथ रसोई में रखा सामान भी बखेर दिया।

    दारोगा और सिपाही शराब के नशे में थे। सीट से खींचकर मालिक के साथ मारपीट की। इसके बाद होटल स्टाफ के साथ भी गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। बाद में दारोगा और पुलिसकर्मी रसोई में घुस गए। वहां पर रसोइया से मारपीट करने लगे।

    आरोप है कि पुलिस कर्मी पहले भी शराब और खाने की डिमांड करते रहे हैं। उधर पुलिस का कहना है कि देर रात खुले होटल को बंद कराने के लिए गए थे। होटल स्वामी ने अभद्रता की है।

    यह भी पढ़ें- 30 नवंबर तक ई-केवाईसी करा लें राशन कार्ड धारक, वरना नहीं मिलेगा अगले माह का राशन