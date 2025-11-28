मुरादाबाद में खाना देने से इनकार करने पर दारोगा और सिपाही ने होटल मालिक को पीटा, घटना सीसीटीवी में कैद

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा के तिकोनिया स्थित इंडियन होटल में गुरुवार की रात डेढ़ बजे दारोगा एक सिपाही के साथ पहुंच गए। उन्होंने होटल में जाकर खाना मांगा तो होटल बंद होने की बात कहते हुए संचालक ने खाना देने से इनकार कर दिया।

इसी बात से गुस्साए दारोगा और सिपाही ने होटल संचालक शारिक खान और कर्मियों को पीट दिया। घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। जिसकी फुटेज इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रही है।

खाना मांगने पर शुरू हुआ विवाद

होटल संचालक शारिक के अनुसार गुरुवार रात करीब डेढ़ बजे दारोगा और सिपाही पहुंचे। खाना मांगा, लेकिन होटल बंद होने की बात जैसे ही कही तो होटल में तोड़फोड़ करने के साथ रसोई में रखा सामान भी बखेर दिया।

दारोगा और सिपाही शराब के नशे में थे। सीट से खींचकर मालिक के साथ मारपीट की। इसके बाद होटल स्टाफ के साथ भी गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। बाद में दारोगा और पुलिसकर्मी रसोई में घुस गए। वहां पर रसोइया से मारपीट करने लगे।