छह टीमें दिखाएंगी दम, नेशनल चैंपियनशिप के लिए मोंटीना और बादल तैयार, जानें और कौन है मैदान में

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। डा. बीआर आंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में होने वाली चार दिवसीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में प्रदेश के छह टीमें शामिल होंगी। बरेली और सीतापुर मुरादाबाद अकादमी में पहुंच गई है। बाकी टीमें तीन दिन के अंदर पहुंच जाएगी। छह टीमों ने घुड़सवारी प्रतियोगिता में शामिल होने से इन्कार कर दिया।

घुड़सवारी में 14 प्रतियोगिता होंगी। मुरादाबाद अकादमी के दस घोड़े शामिल होंगे। पिछले कई दिनों से घुसड़वार मैदान पर पसीना बहा रहे हैं। यहां से बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीमों का चयन अखिल भारतीय घुड़सवारी प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। जो मध्य प्रदेश में होगी।इस बार घुड़सवारी प्रतियोगिता 26 से 29 दिसंबर तक होगी।

इसमें 14 स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें विभिन्न तकनीकी और कौशल आधारित मुकाबले शामिल होंगे। प्रतियोगिता में मुरादाबाद पुलिस अकादमी के दस घोड़े भी हिस्सा लेंगे। इन घोड़ों को लंबे समय से विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पिछले कई दिनों से घुड़सवार मैदान में कड़ी मेहनत करते नजर आ रहे हैं और अभ्यास के दौरान पसीना बहा रहे हैं, ताकि प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन किया जा सके।

प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए पहले कुल बारह टीमों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन किसी कारणवश कानपुर, आगरा, बनारस, गोरखपुर और प्रयागराज टीमों ने इसमें शामिल होने से इन्कार कर दिया। जबकि मेरठ, अलीगढ़, बरेली, सीतापुर, लखनऊ और मुरादाबाद की टीम प्रतियोगिता में भाग लेंगी। क्योंकि जो टीमें भाग ले रही हैं, वे अनुभवी और मजबूत मानी जा रही हैं।

बरेली और सीतापुर की टीमों के पहुंचते ही अभ्यास सत्र शुरू हो गए हैं और अन्य टीमों के आने के बाद अभ्यास को और तेज किया जाएगा। यहां से बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीमों और घुड़सवारों का चयन आगामी नेशनल प्रतियोगिता अखिल भारतीय घुड़सवारी प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा।

यह अखिल भारतीय प्रतियोगिता मध्य प्रदेश में आयोजित होगी, जिसमें देशभर की शीर्ष टीमें हिस्सा लेंगी। दर्शकों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और घोड़ों की देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रतियोगिता न केवल घुड़सवारों के लिए एक बड़ा मंच है, बल्कि पुलिस बल में अनुशासन, साहस और परंपरा को भी मजबूत करने का माध्यम है।

प्रतियोगिता में मुरादाबाद अकादमी के यह घोड़े होंगे शामिल घुड़सवारी प्रतियोगिता में मुरादाबाद अकादमी के मोंटीना, नगीना, डायमंड, राजा, गौरव, राठौर, रिमझिम, गुलाब, नीलकंठ, बादल घोड़े प्रतिभाग करेंगे। सभी घोड़े के घुड़सवार रोजाना सुबह शाम अभ्यास कर रहे हैं। जिससे वह बेहतर प्रदर्शन कर सके। यह सभी घोड़े वह जो अब से पहले किसी न किसी प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त कर चुके हैं।